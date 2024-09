Jennifer Lopez evita encontrar Ben Affleck enquanto procura uma nova casa

Jennifer Lopez e Ben Affleck pareciam ter uma linda história de amor de segundas chances, mas agora enfrentam um dos divórcios mais midiáticos dos últimos anos em Hollywood.

Apenas dois anos atrás, a diva do Bronx e o ator disseram sim no altar, mas nos últimos meses começaram a surgir rumores de separação, até que acabou se tornando um fato depois que foi revelado, alguns dias atrás, que a cantora e Affleck iniciaram o processo de divórcio em 20 de agosto.

Por que Jennifer Lopez e Ben Affleck quase se encontraram?

A intérprete de 55 anos e seu ex-parceiro quase se encontraram recentemente, pois ambos estavam trabalhando em um dos prédios de escritórios que compartilham. De acordo com o PageSix, Lopez e Affleck estiveram no local em Los Angeles com trinta minutos de diferença, então, felizmente para eles, não se viram. No entanto, seus rostos pareciam bastante sérios, refletindo sem dúvida o momento pessoal difícil que estão passando.

Após a petição de divórcio de Jennifer ter sido tornada pública em agosto passado, os dois têm se concentrado em encaminhar essa nova fase de suas vidas. A mídia não demorou em ligar o ator de ‘Batman’ a Kathleen Kennedy, filha de Robert F. Kennedy Jr, que apoia Donald Trump na atual campanha presidencial. Ela também é irmã de Conor Kennedy, conhecido por seu breve relacionamento com Taylor Swift. No entanto, esses rumores foram negados por fontes próximas ao ator e alguns veículos de comunicação afirmam que Ben parece querer se concentrar em sua família, nos três filhos que tem com a atriz Jennifer Garner, Violet, de 18 anos, Finn, de 15, e Samuel, de 12, e no trabalho.

JLo também se refugiou em sua família, passando o verão com seus filhos Max e Emme, de 16 anos, fruto de seu relacionamento com Marc Anthony. A artista, que cancelou sua turnê de shows quando os rumores de separação começaram, tem se focado em si mesma e em seu autocuidado, sendo vista indo a um spa e iniciando a busca por uma nova casa. A artista visitou uma propriedade avaliada em 27 milhões de dólares (mais de 24 milhões de euros) em Beverly Hills, Califórnia, a apenas algumas quadras da Rodeo Drive.