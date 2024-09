Jamie Foxx anuncia show de stand-up na Netflix, onde abordará seus problemas médicos.

Jamie Foxx está pronto para compartilhar sua experiência sobre a grave emergência médica que viveu no ano passado em um especial de stand-up que será lançado na Netflix.

O espetáculo, intitulado ‘What Had Happened Was’, oferecerá uma perspectiva pessoal e humorística sobre a complicada situação enfrentada pelo ator e comediante.

Em abril de 2023, Foxx foi hospitalizado em Atlanta devido a uma complicação médica grave. Embora a causa exata não tenha sido revelada, Foxx explicou que seu problema começou com uma dor de cabeça intensa e que ele ficou inconsciente por 20 dias, sem se lembrar do que aconteceu.

Este episódio marcou um momento crítico em sua vida, que agora ele está disposto a explorar através de sua comédia.

Datas e detalhes do show

Foxx anunciou no Instagram que seu show solo acontecerá de 3 a 5 de outubro em Atlanta. Em sua postagem, ele convidou seus seguidores a participarem de uma experiência íntima que combinará humor com uma reflexão sincera sobre seu processo de recuperação. Este evento promete oferecer um olhar profundo e engraçado sobre sua jornada pessoal e profissional.

Além deste especial, o comediante continua trabalhando em outros projetos. A comédia de ação ‘Back in Action’, que estava filmando durante sua hospitalização, será lançada na Netflix em 17 de janeiro.

A produção do filme foi interrompida durante sua emergência médica e retomada no ano seguinte, com Foxx retornando ao set. Além disso, o ator foi temporariamente substituído como apresentador do programa ‘Beat Shazam’ enquanto se recuperava.

A condição de Jamie foi mantida em segredo para proteger a privacidade de sua família. Sua filha, Corrine, anunciou a hospitalização de seu pai no Instagram, agradecendo as orações e o apoio dos fãs.

Num vídeo publicado em julho, o artista expressou sua gratidão para aqueles que o apoiaram e compartilhou que, apesar dos desafios, ele estava de volta e pronto para retomar sua carreira.