“É sempre um até logo”, diz Marcello Melo Jr ao deixar Globo depois de 15 anos na emissora

Marcello Melo Jr. comunicou sua saída da Rede Globo de televisão neste último domingo (8), durante participação em um quadro do ‘Domingão do Huck’ na emissora. O ator vai encerrar seu vínculo com a empresa após 15 anos de trabalho.

ANÚNCIO

“Este é o meu último ano na Globo, depois de 15 anos na casa. Mas, calma, nunca é um adeus, é sempre um até logo”, revelou o ator durante o programa dominical.

O último trabalho como ator na emissora foi dar vida a José Bento na novela Renascer, um dos filhos de José Inocêncio.

“Quero agradecer a essa empresa que me deu um espaço maravilhoso, de poder levar a arte de um preto, favelado, que veio da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, e poder realizar um sonho”, continuou Marcello Melo Jr.

Enquanto vinculado à emissora, Marcello atuou nas novelas “Uga Uga” (2000), “Viver a Vida” (2009), “Malhação” (2010), “A Vida da Gente” (2011), “Sangue Bom” (2013), “Em Família” (2014), “Babilônia” (2015), Sol Nascente (2016), “Tempo de Amar” (2017), “O Sétimo Guardião” (2018), “Bom Sucesso (2019)”, “Salve-se Quem Puder” (2020), “Mar do Sertão” (2022) e, por fim, “Renascer” (2024).

Recentemente, a Globo tem optado por não renovar o contrato de alguns veteranos, colecionando quebra de vínculos com alguns artistas da casa nos últimos anos.

Preta Gil abre o coração sobre amputação do reto em decorrência do câncer

Preta falou abertamente sobre uma cirurgia de amputação do reto que precisou fazer por causa do câncer, há um ano. Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, a cantora de 50 anos detalhou os efeitos do procedimento em seu corpo e disse que segue em tratamento, já que a doença voltou em quatro lugares diferentes.

“Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade”, explicou a artista. Veja o que Preta falou sobre o ocorrido: