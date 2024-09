Da animação à realidade: estes são os inventos de Futurama que você já pode experimentar

Pode parecer muito tempo, mas desde aquele distante março de 1999 que ‘Futurama’ está em exibição, uma série de ficção científica criada por Matt Groening, que nos apresentou um futuro cheio de gadgets e tecnologias que pareciam ser invenções à frente de seu tempo. No entanto, anos depois e com o passar do tempo, muitos deles já fazem parte de nossa vida diária.

Da animação à realidade

Desde a sua estreia em 1999, esta série animada que é considerada uma das melhores dos últimos anos nos tem dado uma visão satírica do século XXXI, onde robôs, viagens espaciais e tecnologia avançada fazem parte da vida cotidiana e agora percebemos que a realidade superou a ficção, e muitos desses gadgets futuristas já estão entre nós.

Um dos exemplos de como os experimentos transcenderam a tela, estando até mesmo nos personagens, é a robótica. Em Futurama, eles são tão comuns quanto os humanos, desempenhando uma ampla variedade de papéis. Desde robôs domésticos até robôs industriais, são coisas que estamos caminhando para ter em nossa vida cotidiana e que já temos, como os robôs de limpeza ou cozinha.

A realidade virtual é mais uma invenção desta série animada que se tornou realidade. Na série, os personagens usavam capacetes especiais para mergulhar em mundos virtuais e viver experiências imersivas. Essa tecnologia, que na época parecia estar à frente de seu tempo, agora está ao nosso alcance graças a óculos ou capacetes de realidade virtual como Oculus Rift e HTC Vive.

Como se fosse uma premonição, os drones também fizeram sua aparição em ‘Futurama’, sendo utilizados para vigilância, entrega de pacotes e outras tarefas. Hoje em dia, os drones se tornaram uma ferramenta indispensável em diversos campos, desde fotografia aérea até agricultura.

A transcendência dos programas é o que faz com que perdurem ao longo do tempo e ‘Futurama’ não apenas nos entreteve com suas histórias e personagens, mas também nos mostrou um futuro possível cheio de tecnologia e avanços científicos, com muitas das invenções que vimos na tela há mais de 20 anos que agora fazem parte de nossa vida cotidiana.