Carmen Electra confessa as regras que lhe eram impostas em ‘Baywatch’

Carmen Electra é uma das atrizes mais reconhecidas atualmente, graças ao seu papel na série ‘Baywatch’, que alcançou grande popularidade.

É importante notar que a produção teve seu auge na década de 90, tornando-se uma referência da cultura pop.

O que Carmen Electra disse sobre sua passagem por ‘Baywatch’?

"Baywatch foi uma plataforma importante para a carreira de vários atores e atrizes." David Hasselhoff, Pamela Anderson e Carmen Electra ganharam grande notoriedade graças à série. A popularidade do programa e seus personagens icônicos ajudaram a lançar e consolidar suas carreiras no entretenimento.

Agora, Carmen Electra, famosa por seu emblemático papel de Lani McKenzie, compartilhou detalhes sobre sua experiência no programa.

Numa entrevista com o ExtraTV por ocasião do lançamento do documentário ‘After Baywatch: Moment in the Sun’, a atriz e modelo discutiu as pressões que sofreu por parte da equipe de produção.

Aos 52 anos, Electra revelou que os produtores fizeram comentários sugerindo que ela deveria perder peso.

“Nunca me senti pesada, mas me diziam que estava muito pesada. Agora, olhando para trás, sei que não era verdade. Você precisa perder alguns quilos... Eles constantemente me obrigavam”, expressou.

