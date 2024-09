Angelina Jolie no tapete vermelho de Veneza pelo filme 'Maria' em 29 de agosto

O longo e complicado processo de divórcio entre Brad Pitt e Angelina Jolie continua sendo um tema de conversa quase uma década após a separação deles. Enquanto ambos se concentram em suas carreiras e novos projetos, fontes próximas ao casal revelam que o conflito legal entre eles tem gerado sentimentos de tristeza e desilusão, especialmente em Angelina Jolie, que considera essa batalha interminável como “incrivelmente triste”.

O recente Festival de Cinema de Veneza foi um palco importante para ambos os atores. Angelina Jolie, de 49 anos, impressionou com a apresentação de sua cinebiografia ‘Maria’, sobre a icônica cantora de ópera Maria Callas. O filme recebeu uma ovação de pé de oito minutos, e durante uma conferência de imprensa, Jolie expressou sua identificação com a parte emocionalmente aberta e suave da diva, algo que ela mesma sente que não teve espaço para mostrar em sua vida.

Brad Pitt não está ‘contra’ Angelina Jolie, afirmam fontes próximas ao ator

Enquanto Jolie se preparava para participar do Festival de Telluride, seu ex-marido, Brad Pitt, fez uma aparição pública ao lado de sua namorada de dois anos, Ines de Ramon. Pitt, de 60 anos, compareceu à estreia de seu novo thriller ‘Wolfs’ na companhia de seu amigo e colega de elenco George Clooney. O casal, que passou um tempo na Europa enquanto Pitt filmava seu filme sobre corridas de F1, desfrutou de um jantar com Clooney e sua esposa Amal em um famoso restaurante em Veneza, onde compartilharam piadas com outros clientes.

Embora ambos atores tenham continuado com suas vidas e carreiras, o processo de divórcio continua sendo um ponto de conflito. Apesar de terem sido legalmente declarados solteiros em 2019, eles não conseguiram resolver os detalhes finais de sua separação, incluindo a custódia de seus seis filhos e a disputa pela propriedade de Château Miraval, a vila e vinícola na França que compraram em 2012. Esta última tem sido uma fonte constante de desacordos, especialmente depois que Jolie vendeu sua parte da empresa de vinhos para um grupo que, segundo Pitt, tinha a intenção de prejudicá-lo.

Apesar de tudo, uma fonte próxima a Pitt assegura que ele “não está contra” Jolie, enquanto outra fonte próxima a ela aponta que a situação é “incrivelmente triste”. O fato de que, após tantos anos, não tenham conseguido chegar a uma resolução final surpreende aqueles mais próximos ao casal. Por enquanto, o foco parece estar nos filhos, enquanto tentam, pelo menos, resolver os aspectos matrimoniais, enquanto a disputa por Miraval continua.