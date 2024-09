Ator que fez o Beiçola, da Grande Família, é interno às pressas no Rio e fará cirurgia de emergência

O ator que deu vida ao personagem ‘Beiçola’, de ‘A Grande Família’, Marcos Oliveira, de 68 anos, foi internado às pressas na manhã desta segunda-feira, no Rio de Janeiro, após passar mal.

Segundo o próprio ator, que fez uma postagem para dar mais informações aos fãs, ele terá que se submeter a um cateterismo de emergência, pois o “coração não está legal”. Veja a postagem do ator:

“Bom dia, gente! Passando pra informar a vocês oficialmente que hoje cedo passei mal. Graças ao plano de saúde que Tata Werneck paga para mim, fui atendido aqui na emergência da Unimed de Copacabana. Mas serei transferido para um hospital que ainda não sei o nome, lá na Barra. Eu tinha entrevista ao vivo, ensaio e visitas pra receber hoje, mas preciso fazer um cateterismo de emergência pois o coração não está legal,” escreveu o ator.

ORDEM DE DESPEJO

Na semana passada, o ator recebeu uma ordem de despejo da cada onde vive, mas conseguiu ajuda para quitar a dívida do imóvel com uma influenciadora conhecida como ‘Beiçola da Privacy’, que usa um corte de cabelo semelhante ao do personagem do ator em A Grande Família.

Essa não é a primeira ordem de despejo que o ator recebe. No ano passado, ele fez um apelo nas redes sociais para não ser despejado e recebeu doação em dinheiro da influencer Deolane Bezerra.