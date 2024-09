A mãe de Lady Gaga apresentou seu noivo, dizendo: “Acho que acabei de conhecer seu marido”

Quando a mãe de Lady Gaga, Cynthia Germanotta, disse que havia conhecido o homem que se tornaria seu marido, a cantora mostrou-se cética. Apesar de ter tido dois noivados anteriores que não deram certo, a ideia de sua mãe a surpreendeu. No entanto, o tempo provaria que Cynthia estava certa.

ANÚNCIO

Lady Gaga conheceu Polansky na festa de aniversário de Sean Parker, cofundador do Facebook, em 2019. A cantora compareceu com curiosidade, pois sua mãe havia falado sobre Michael. Durante o evento, Gaga e Polansky tiveram uma conversa de três horas, e ambos ficaram profundamente impressionados um com o outro.

Lady Gaga deve agradecer à sua mãe por lhe apresentar ao seu futuro marido

Tudo começou quando Germanotta conheceu Michael Polansky, um empresário e filantropo, através do seu trabalho na Fundação Born This Way, criada por Lady Gaga. Após essa interação, Cynthia comentou à sua filha que sentia que tinha conhecido o homem ideal para ela. Naquele momento, Gaga não se sentia pronta para se comprometer.

Devido à sua posição, a resposta da cantora foi clara: "Eu não estou pronta para conhecer meu marido!" No entanto, a previsão de sua mãe acabaria se concretizando. Pois, segundo Gaga, após a conversa com Polansky, ela sentiu que havia encontrado a peça que faltava em sua vida.

A pandemia de COVID-19 desempenhou um papel crucial em fortalecer seu relacionamento. Ambos decidiram passar a quarentena juntos na casa de Gaga em Malibu. Durante esse tempo, a cantora teve a oportunidade de se concentrar em sua vida pessoal, depois de anos priorizando sua carreira.

A pandemia e sua mãe, as duas chaves de Lady Gaga para encontrar o amor

Esta fase permitiu-lhes desfrutar de uma rotina simples, o que os ajudou a aprofundar o seu vínculo. Por sua vez, Michael Polansky confessou que não sabia o que esperar quando conheceu Lady Gaga, mas ficou cativado pela sua calorosidade e genuína curiosidade. A pandemia proporcionou-lhes um tempo valioso para se conhecerem longe dos holofotes.

Agora, cinco anos após esse primeiro encontro, Lady Gaga e Michael Polansky estão noivos. A artista não poderia estar mais feliz e assegura que, apesar de suas diferenças, são feitos um para o outro. “Pensei que teria que fazer tudo isso sozinha para sempre”, confessou Gaga, “mas agora não tenho mais que fazer isso sozinha”.