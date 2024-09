Kate Middleton: gestações complicadas e outros antecedentes médicos

A princesa Kate Middleton continua o seu tratamento contra o câncer, após ter sido submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro passado. Aos 42 anos, a esposa do príncipe William está passando por um processo que não é fácil, embora em suas recentes aparições públicas, ela tenha sido vista muito sorridente e fortalecida. Antes disso, de acordo com seu histórico médico, ela sempre foi uma mulher muito saudável.

A Princesa de Gales não havia enfrentado problemas de saúde graves, o que talvez contribua para sua força durante o tratamento de quimioterapia. Sempre foi caracterizada por ter uma boa saúde.

No entanto, de acordo com El Debate, em suas três gestações (a do príncipe George em 2012, da princesa Charlotte em 2014 e de Louis em 2018), Kate teve complicações com hiperêmese gravídica, caracterizada por náuseas e vômitos intensos.

Uma mulher grávida com hiperêmese gravídica pode vomitar até 20 ou 30 vezes por dia, o que pode colocar em risco sua vida e a do bebê, pois seu corpo rejeita os nutrientes necessários para ambos na fase de gestação. A mulher não consegue reter comida ou bebida.

O meio citado diz que Kate Middleton confessou que recorreu à meditação e à respiração profunda para controlar seus sintomas. Durante a gravidez de George, a princesa passou a maior parte do tempo no hospital, mas durante a de Charlotte e Louis, recebeu assistência médica no Palácio de Kensington.

Kate Middleton e seu histórico médico de infância

Durante um jantar privado na Clarence House em 2011, pela primeira vez viram uma cicatriz no lado esquerdo da cabeça de Kate Middleton, a marca tem pelo menos sete centímetros. Rapidamente, a informação se espalhou na mídia. O que seria a cicatriz da Princesa? Alguns especularam, dizendo que era de uma cirurgia para remover um tumor.

Os rumores e especulações eram tão fortes que foi emitido um comunicado oficial explicando que "a cicatriz estava relacionada a uma operação infantil", mas não especificaram como ela foi feita.

Além da cicatriz e de suas gestações difíceis, Kate Middleton não tem mais complicações em seu histórico médico.

O tipo de câncer diagnosticado em 2024 ainda é um mistério. Eles divulgaram comunicados oficiais sobre o tratamento de quimioterapia, mas nunca detalharam em que parte do corpo essa patologia está localizada.