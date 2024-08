Neta de Silvio Santos lamenta a morte do avô: ‘Nunca imaginei perder o senhor’

Amanda Abravanel, neta de Silvio Santos, lamentou a morte do apresentador nas redes sociais. A filha caçula de Silvia Abravanel foi a primeira a prestar uma homenagem ao dono do SBT, que morreu no último sábado (17), aos 93 anos.

No Instagram, Amanda disse que nunca imaginou perder o avô e que pedia a Deus para que ele pudesse ficar bem: “Mas sei que nem sempre as coisas são como nós planejamos..mas, sim, como os planejamentos de Deus!”, escreveu ela, que é a quinta, dos 14 netos do comunicador.

“O senhor descansou em paz e tranquilo! Tenho certeza que viveu a vida como deveria ser vivida! Sou grata por ter sido a primeira e única neta formada na sua tão amada e respeitada escola. Tive o prazer de te dar essa honra e continuar esse legado que o senhor construiu”, escreveu Amanda Abravanel.

Amanda pediu para Deus cuidar de Silvio Santos

Na homenagem publica, a filha de Silvia Abravanel pediu para que Deus cuide de seu avô e lembrou que Silvio alegrou os domingos de muitos brasileiros por gerações.

“Hoje descansa um rei, o tão amado e respeitado Senor Abravanel! Que viva para sempre em nossos corações o eterno Silvio Santos! Eu te amo, vô, hoje e para sempre”.

A morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT no sábado (17). A emissora divulgou uma nota oficial lamentando, mas também relembrando tudo que o apresentador fez pela televisão brasileira: “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos”, começou a nota.

Em seguida, a equipe disse que o dono do Baú viveu durante 93 anos “para levar felicidade e amor a todos os brasileiros” e que toda família é grata pelo Brasil que acompanhou os mais de 65 anos desta jornada.

“Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”.