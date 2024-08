‘O Amor Volta Para Casa’: tudo que você precisa saber sobre o novo k-drama da Netflix

O drama romântico e familiar O Amor Volta Para Casa conta com as atuações de talentosas estrelas sul-coreanas no elenco principal. A seguir, apresentamos os protagonistas:

Ji Jin-Hee como Byeon Mu-Jin

Kim Ji-Soo como Geum Ye-Yeon

Son Na-Eun como Byeon Mi-Rae

Choi Min-ho como Nam Tae-Pyeong

Yoon San-Ha como Byeon Hyun-Jae

