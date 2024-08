Suga, do BTS, perdeu sua carteira de motorista depois de ser detido por dirigir embriagado

O astro do BTS, Suga, tem estado nas notícias recentemente por razões que surpreenderam e preocuparam seus seguidores e a indústria do entretenimento. Suga, cujo nome real é Min Yoongi, foi preso na noite de terça-feira em Seul por dirigir um patinete elétrico sob a influência do álcool.

O incidente ocorreu no distrito de Yongsan, no centro da cidade, e resultou na revogação de sua licença de condução. Suga, de 31 anos, tem sido um membro proeminente do BTS, conhecido por seu talento como rapper, compositor e produtor. Suga tem sido uma figura central na criação de muitos dos sucessos do grupo.

Suga gera polêmica após perder sua licença de motorista por dirigir embriagado

A recente prisão de Suga ocorreu quando um policial notou que o artista estava caindo enquanto estacionava seu patinete elétrico. Ao se aproximar para ajudá-lo, o policial detectou o cheiro de álcool e realizou um teste de bafômetro, o qual Suga não passou.

De acordo com a polícia de Hannam-dong, o nível de álcool no sangue de Suga excedia 0,08%, o que é considerado ilegal e perigoso. A Big Hit Music, gravadora do BTS, emitiu um comunicado confirmando a prisão e pedindo desculpas em nome de Suga.

"A noite de 6 de agosto, Suga estava a caminho de casa bêbado, dirigindo um scooter elétrico. Ele caiu enquanto estacionava depois de percorrer apenas 500 metros", lê-se no comunicado. Além disso, a agência assegurou que Suga aceitará qualquer medida disciplinar imposta a ele.

Suga é sincero com seus fãs e pede desculpas pelo ocorrido

Suga também pediu desculpas publicamente: "Venho a vocês com um coração muito pesado e profundas desculpas por decepcioná-los com este incidente lamentável. Pensei erroneamente que era uma distância curta e não levei em consideração as leis de trânsito. Assumo totalmente a responsabilidade e peço perdão sinceramente".

Anteriormente, Suga teve que lidar com problemas de saúde que o levaram a passar por uma cirurgia no ombro, o que também influenciou sua carreira e atividades com o BTS. Atualmente, Ele está cumprindo seu serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, trabalhando como agente de serviço social devido à sua lesão no ombro.