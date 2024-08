Shows de Taylor Swift na Áustria cancelados devido à ameaça terrorista

Depois que dois homens com conexões com o ISIS (movimento terrorista do Estado Islâmico) foram presos em Viena, Áustria, por planejar um ataque terrorista em um dos três concertos que Taylor Swift se apresentaria no país, o governo austríaco decidiu cancelar completamente os concertos e proceder com o reembolso do dinheiro ao público.

"Não temos escolha senão cancelar os três shows agendados para a segurança de todos", disse uma mensagem da Barracuda Music, responsável pela visita do cantor ao país. "Todos os ingressos serão reembolsados automaticamente."

O cancelamento ocorre horas depois que as autoridades anunciaram que um cidadão austríaco de 19 anos foi preso na quarta-feira de manhã e um segundo suspeito foi preso à tarde.

Shows de Taylor Swift em Viena foram cancelados devido a um alerta terrorista

Em uma coletiva de imprensa, o diretor da Polícia Estadual de Viena, Franz Ruf, e o Chefe de Polícia, Gerhard Purstl, confirmaram as prisões. Um dos detidos é um jovem de 19 anos com supostos vínculos com o ISIS. As autoridades indicaram que o adolescente e seu cúmplice haviam feito planos específicos pela internet para realizar um ataque durante concertos.

Durante uma operação na casa do jovem de 19 anos, a polícia encontrou vários produtos químicos. As autoridades estão trabalhando para determinar se os materiais poderiam ter sido usados para construir uma bomba. A descoberta desses produtos químicos destaca a seriedade da ameaça e a diligência das forças de segurança para evitar um potencial desastre.

Swift, 34 anos, estava programada para trazer sua turnê de sucesso, Eras Tour, para o Estádio Ernst Happel em Viena nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Embora inicialmente tenha sido relatado que a ameaça tinha sido minimizada e não havia planos de cancelar os concertos, a decisão de cancelá-los foi tomada para garantir a segurança de todos os presentes.

A turnê Eras terá que ser encurtada por motivos de segurança e continuará em Londres

A estrela pop ainda não abordou publicamente a situação até agora. Swift iniciou sua turnê Eras em março de 2023, um show de três horas que destaca todos os seus álbuns passados e presentes. A etapa europeia começou em Paris em maio e estava programada para continuar até o final de agosto. Os concertos em Viena teriam sido a penúltima parada na Europa.

O impacto dessa ameaça e das prisões subsequentes levaram a um apelo por maior vigilância e medidas de segurança mais rigorosas em eventos de massa. Os participantes de futuros concertos da Swift e outros eventos públicos devem estar preparados para atrasos e verificações adicionais ao entrar e sair dos locais.