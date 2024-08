Por que dizem que viver com Meghan Markle foi o mais difícil para Kate Middleton?

A saída do príncipe Harry e Meghan Markle da realeza britânica causou uma ruptura total na relação que tinham com o príncipe William e Kate Middleton, com quem a ex-atriz aparentemente teve várias diferenças.

Markle acusou a princesa de Gales de ter sido rude com ela desde o dia em que se conheceram, negando-lhe um abraço devido aos protocolos reais, e mais tarde tendo uma discussão intensa sobre o guarda-roupa que a princesa Charlotte (filha de Kate e William) usaria no dia do casamento dos ex-duques de Sussex, pois aparentemente estava grande demais e sua mãe não planejava ajustá-lo.

Através de um documentário na Netflix e do livro ‘Spare’ de Harry, o casal se encarregou de contar detalhes das discussões que viveram não só elas, mas também os irmãos, e agora se sabe o quão difícil foi para Middleton conviver com Meghan.

Kate Middleton e sua difícil convivência com Meghan Markle

Foi no livro 'Catherine, a Princesa de Gales, a Biografia', do autor Robert Jobson, que algumas experiências e segredos da futura rainha da Inglaterra foram revelados, incluindo seu relacionamento com sua cunhada, com quem aparentemente não mantém nenhum tipo de contato.

Segundo o especialista em realeza, a princesa de Gales revelou que conviver com a ex-atriz foi "a coisa mais difícil que já fez em sua vida", e também expressou sua preocupação desde que percebeu os comportamentos inadequados dela, mas ninguém a teria ouvido.

O ponto alto de seu relacionamento teria sido após a morte da rainha Elizabeth II, quando os casais reais saíram para agradecer aos britânicos as centenas de flores deixadas no Castelo de Windsor.

Embora o encontro parecesse bastante próximo e cordial, teria sido exatamente o oposto e o pior momento para Kate, dada a dificuldade de estar com Markle novamente depois de todos os detalhes que haviam sido expostos publicamente sobre eles.

“No meio de toda a dor pela morte da rainha, William, agora príncipe de Gales e herdeiro do trono, tomou medidas decisivas. Ao falar por telefone com (seu irmão) Harry, ele sugeriu que eles e suas esposas demonstrassem união em homenagem à sua falecida avó, vendo juntos as oferendas florais em Windsor. Harry aceitou. Kate admitiu mais tarde a um membro da família real que o nível de desconforto entre os casais era tão alto que o passeio tinha sido a coisa mais difícil que ela já tinha feito em sua vida”, detalhou o autor.

Não só foi difícil estar ao lado de Meghan, mas também de Harry, apesar da boa relação que tinham no passado, porque era o primeiro encontro após a polêmica entrevista com Oprah Winfrey em março de 2021, na qual a ex-atriz americana afirmou ter sido injustamente acusada de fazer a princesa de Gales chorar, quando na verdade o incidente tinha acontecido ao contrário.