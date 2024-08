O que Astrid Fontenelle falou para Eliana, a nova apresentadora do ‘Saia Justa’

A estreia de Eliana no ‘Saia Justa’ dividiu a web, mas Astrid Fontenelle, que comandou o programa do GNT por 11 anos, resolveu agir cordialmente com a nova contratada da Globo e enviou uma mensagem carinhosa ao novo time que começou a surgir na TV nesta quarta-feira (07).

ANÚNCIO

Numa publicação feita por Eliana no Instagram, Fontenelle disse ainda que estava na torcida pela estreia da nova temporada. No post, a ex-SBT aparece ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, que também estão no ‘Saia Justa’.

“Estou na torcida! Que seja divertido, odara, sincero!”, comentou a ex-apresentadora da atração.

Confira o que Eliana escreveu

“Chegou o dia da minha estreia no GNT, no icônico Saia Justa, com as maravilhosas Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. A energia esta incrível. Ah, todas as pessoas que não são assinantes podem assistir gratuitamente pelo Globoplay. Está lindo! Espero vocês hoje, às 22h30, no GNT”.

A saída de Astrid do ‘Saia Justa’

Fontenelle anunciou sua saída do programa no final de 2023, durante uma entrevista ao podcast ‘Futeboteco’. Na época, a jornalista não negou que ficou triste com a reformulação da atração, que estreou no canal em 2002.

Segundo Astrid, a direção tinha o desejo de renovar: “Foi assim, ‘queremos renovar, vamos mudar as peças’. Mas não mudaram todas as peças do jogo, mudaram duas peças. Eu fiquei chateada, surpresa, com raiva, mas cumpri minha jornada até o fim”.

Ao sair do programa, a ex-MTV Brasil escreveu que deixaram ela escrever o texto que ela quis e do jeito que ela quis. Ela ainda disse que não deixou o canal e que voltaria no segundo semestre do ano

“Vou voltar no segundo semestre com outro programa de entrevista. Projeto que eles disseram o que queriam, eu e minha equipe, a gente criou um programa novo, foi aprovado com louvor”, completou Astrid Fontenelle.