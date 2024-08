O final da segunda temporada de ‘House of the Dragon’ é o episódio mais assistido da série

'House of The Dragon'

O final da segunda temporada de ‘House of the Dragon’ demonstrou por que é uma das séries do momento, já que, de acordo com a Warner Bros. Discovery, foi assistida por 8,9 milhões de pessoas em diversas plataformas.

O último episódio da segunda temporada obteve 74% a mais do que o primeiro, que teve 7,8 milhões de espectadores, no entanto, foi menos do que o que conseguiu na primeira temporada.

O primeiro episódio da primeira temporada de ‘House of the Dragon’ foi assistido por 10 milhões de pessoas, enquanto o final teve uma queda, alcançando 9,3 milhões de espectadores.

O que está causando a baixa audiência em 'House of the Dragon'?

Apesar de ‘House of the Dragon’ ter se tornado uma das séries mais assistidas de 2024, houve sim uma queda na audiência, e de acordo com a Warner Bros. Discovery, isso se deve a uma queda linear que eles têm apresentado devido à sua plataforma de streaming.

Aparentemente, muitas pessoas assistem à série desde o início, enquanto outras preferem esperar o final da temporada para poder maratonar, então era de se esperar essa queda na audiência.

No entanto, a Warner Bros. Discovery destacou que o final da segunda temporada de ‘House of the Dragon’ se tornou o programa mais assistido em sua plataforma de streaming em todo o mundo. Combinando todas as plataformas em que a série está disponível, ela teve uma média de 25 milhões de espectadores.

O showrunner e co-criador de ‘House of the Dragon’, Ryan Condal, revelou que a série terá sua conclusão na quarta temporada. Em relação à terceira temporada, eles já estão trabalhando nos roteiros e esperam começar a produção no início de 2025, o que está deixando os fãs desta história muito animados.