Kate Middleton e o temor que ela sempre manteve a respeito de Lady Di apesar de sua morte

As princesas de Gales tornaram-se as favoritas dos seguidores da família real britânica

Kate Middleton conseguiu se tornar uma das principais figuras da realeza britânica, apesar de não ter nascido real, ela esteve à altura de todos os compromissos ao lado de seu marido, o príncipe William, desde o namoro.

Sua beleza, estilo e lealdade a tornaram uma das mulheres mais queridas do Reino Unido e agora, enquanto enfrenta uma batalha contra o câncer, ela tem recebido muitas mensagens de apoio e consideração.

No entanto, nem tudo tem sido um mar de rosas desde a sua chegada à monarquia e uma das suas maiores preocupações no início foi sua finada sogra, a princesa Lady Di, a quem não teve a oportunidade de conhecer antes de seu falecimento em 1997.

O temor de Kate Middleton por Lady Di

O nome de Lady Di continua sendo replicado em todo o mundo, apesar de terem passado 20 anos desde a sua morte. A princesa conseguiu conquistar o coração de todos graças à proximidade que manteve com o povo, especialmente com os mais necessitados.

Seu carisma, empatia, beleza e estilo a levaram a deixar um legado que se tornou por muitos anos à sombra de Kate Middleton, pois temia ser constantemente comparada com sua sogra ao se tornar a próxima princesa de Gales.

Vamos lembrar que, embora Camila Parker tenha conseguido se casar com o Rei Charles III quando ele ainda tinha o título de Príncipe de Gales, ela se tornou a Duquesa da Cornualha em vez de ser conhecida como a princesa de Gales.

Middleton considerou seguir os passos de evitar o pesado título de Princesa de Gales, como revelou Robert Jobson, especialista em realeza, em seu novo livro dedicado à futura rainha da Inglaterra.

“Kate sabia que seria inevitavelmente comparada a Diana, cuja morte prematura causou muita dor e tristeza no mundo. E ela estava certa”, escreveu Jobson.

As conversas entre os seguidores e os vários membros da realeza sobre as diferenças entre ambas chegaram a causar grande nervosismo em Kate, no entanto, ela conseguiu superar e enfrentar sua realidade, resultando ser bastante favorecedora, pois ocupou seu lugar como princesa de Gales da melhor maneira.

Teria sido seu marido quem a convenceria a ter confiança nela e em sua posição como realeza.