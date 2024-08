Fiscalização fecha academia do cantor Lucas Lucco; veja o motivo

Uma unidade da rede de academias de Lucas Lucco foi interditada na terça-feira (6) após uma fiscalização que apontou que o cantor sertanejo não tem registro de Pessoa Jurídica (PJ) no Conselho de Regional de Educação Física da Bahia (CREF13/BA) para funcionar.

Segundo o órgão, a Skyfit, em Salvador (BA), nome da academia de Lucas Lucco, já tinha sido fiscalizada em julho de 2023, quando foi inaugurada, e recebeu uma notificação com um prazo para regularizar os documentos junto ao Conselho, algo que parece não ter sido cumprido.

Diante da situação, o perfil da Skyfit comunicou pelas redes sociais que a unidade ficará fechada por 48 horas, devido a falta de liberação de documentação do locador do empreendimento.

Confira o comunicado

“Atenção queridos alunos, por falta de liberação de documentação do locador da academia, a Skyfit - Salvador permanecerá fechada por 48 horas! Pedimos a compreensão e desculpas a todos, estamos trabalhando para resolver esta situação o quanto antes”.

Em uma nota enviada ao G1, o Conselho de Regional de Educação Física da Bahia confirmou que a academia de Lucas Lucco localizada na Avenida Vasco da Gama foi interditada. O órgão diz ainda que “os agentes encontraram uma estagiária trabalhando sem contrato”.

Confira nota

“Na manhã desta terça-feira, 6, a equipe do Departamento de Fiscalização e Orientação do Conselho Regional de Educação Física da Bahia – CREF13/BA, realizou uma fiscalização em uma academia situada no estacionamento de um mercado atacadista na Avenida Vasco da Gama.

Durante as ações de fiscalização, o estabelecimento foi interditado por não possuir registro de Pessoa Jurídica (PJ) no Conselho Regional de Educação Física da Bahia. Vale ressaltar que a mesma academia já havia sido fiscalizada no ano passado, sendo apresentado um prazo para regularização junto ao Conselho. Além da falta de registro da academia, os agentes ainda encontraram no local uma estagiária sem contrato de estágio.

O CREF13/BA esclarece à sociedade baiana que os agentes atuam de acordo com as Leis Federais 9.696/98, 14.386/22 e 6.839/80. Os estabelecimentos devem sempre estar em conformidade com os parâmetros seguidos pelo sistema CONFEF/CREF’s. Entre as diretrizes seguidas pelo Conselho durante as fiscalizações, as academias devem funcionar com a presença de um Profissional de Educação Física registrado junto ao Conselho e com registro de Pessoa Jurídica”.