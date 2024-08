Ex-BBB Jade Picon estreia no cinema como protagonista

Jade Picon é uma das protagonistas do filme 'Cinco Júlias'

Jade Picon será protagonista do filme ‘Cinco Júlias’, adaptação do livro de mesmo nome que deve estrear em breve nos cinemas. Antes do cinema, a ex-BBB também protagonizou a novela ‘Travessia’ (Globo), escrita pela autora Glória Perez.

A notícia foi confirmada pelas redes sociais da influenciadora, que mostrou aos fãs detalhes da caracterização para o filme.

Adaptada pelo roteirista Matheus Souza, a trama traz cinco jovens com o mesmo nome, Júlia, que têm seus maiores segredos revelados para todo o mundo.

Além de Jade, estão no elenco nomes como Ananda, Nicolas Ahnert, Valentina Daniel, Sanny Feijó e Ayomi Domenica.

Elenco do filme estrelado por Jade Picon (Reprodução/Instagram)

‘Projeto incrível’

Em abril, Jade Picon agitou as redes sociais ao anunciar, através de um post no Stories da sua conta no Instagram, que está em um dia cheio de planejamentos e promete muita coisa boa a caminho.

Acompanhada por um vídeo compartilhado em seus Stories do Instagram, a notícia gerou grande expectativa entre fãs e seguidores, que estão ansiosos para descobrir o que Jade tem preparado. O post simboliza mais do que apenas números; reflete o apoio e entusiasmo de internautas que acompanham a influenciadora.

Entre os seguidores de Jade, a antecipação é palpável. Muitos especulam sobre o que poderiam ser essas novidades. Seria um novo empreendimento no mundo da moda?

Projetos de mídia digital inovadores? Ou talvez colaborações com marcas de grande nome? O que quer que seja, a comunidade online está pronta para apoiar e celebrar os sucessos de Jade.

