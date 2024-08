Chega de azul! As jaquetas de jeans brancas estão na moda

Para elevar seu estilo, às vezes é necessário apenas mudar a cor das peças básicas do guarda-roupa, e é por isso que os estilistas especializados estão prevendo o sucesso das jaquetas jeans, mas não azuis, brancas!

Aqui reside um ponto importante, que é a relevância que as peças statement têm nos nossos looks diários, as quais se destacam por serem de uma cor diferente e muitas vezes incluem texturas e estampados que as fazem brilhar por si só.

O mundo da moda está em constante mudança e é por isso que essa indústria, muitas vezes considerada como superficial, convida seus amantes fashionistas a se atreverem, a procurarem peças autênticas e a se transformarem sempre, mas sempre cuidando para serem autênticos e fiéis ao nosso estilo.

Jaquetas jeans brancas vão ser tendência Unsplash (Unsplash)

Embora seja comum ver nas vitrines as jaquetas jeans em sua versão azul tradicional, os estilistas garantem que as brancas não são apenas mais elegantes, mas também são uma das peças perfeitas para manter os estilos minimalistas que têm prevalecido nos últimos anos, buscando a sofisticação através de trajes compostos por cores neutras.

As jaquetas jeans brancas serão tendência

As jaquetas jeans branca são a peça perfeita, pois além de parecerem frescas, combinam com tudo, e a verdade é que não há melhor ideia do que dar uma reviravolta a uma das peças básicas do guarda-roupa com essa mudança em sua cor clássica.

Embora os blazers, suéteres e até jaquetas biker sejam o complemento perfeito para qualquer look, as jaquetas de jeans têm algo especial que as coloca no topo da lista na hora de sair para um passeio ou para um encontro casual para almoçar ou mesmo fazer compras. No entanto, o poder desta peça é potencializado ao mudar de cor.

O denim pode representar informalidade, mas poucos conhecem o poder que têm quando sua cor muda, esta é a razão pela qual os brancos se tornam uma das melhores aliadas para climas quentes e especificamente para o verão, mas não tenha medo, no frio também ficam incríveis e aqui estão algumas dicas que você pode seguir.

Como combinar jaquetas jeans branca?

As jaquetas de brim branco são um 'sim' obrigatório para ter no armário e se tornarão a sua nova peça básica favorita, assim você pode usá-las da forma mais elegante, parecerá uma verdadeira especialista em moda.

Com vestido

Combine o seu vestido favorito com uma jaqueta branca, ela dará um toque fresco e moderno ao seu visual, sendo sem dúvida o aliado perfeito para climas quentes.

Preto e branco

Destaque a beleza da sua jaqueta branca com uma cor que contraste com ela, neste caso um look de top cropped com shorts jeans, ambos pretos, que permitem que toda a atenção seja direcionada para a sua peça superior. Você vai parecer chique e glamorosa.

Totalmente branco

Crie um look total branco com sua jaqueta de denim branca e complemente com calçados estampados de animal, prata ou nude, você parecerá elegante e chique. No entanto, se precisar de um estilo de inverno, combine com um suéter para climas incertos.

Com saias

Combine uma jaqueta branca com uma saia curta e um top, e por último adicione uns mules que farão com que você pareça ter pernas alongadas, perfeito para estilizar sua figura e sair para uma festa com amigos.

Com jeans

Os jeans combinam com tudo, misture denim com denim e crie um contraste de cores, eles ficam perfeitos com todos os jeans, especialmente os retos e skinny em sua versão normal, por outro lado, para os tipos cargo ou baggy, o melhor é um estilo crop.