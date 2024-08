Bruna Surfistinha 2: Deborah Secco reencontra Raquel Pacheco nos bastidores

Deborah Secco e Raquel Pacheco voltaram a se encontrar para as gravações do filme ‘Bruna Surfistinha 2′, que ainda não tem data de estreia nos cinemas. A atriz interpretou a garota de programa em 2011 e levou mais de 2 milhões de pessoas às salas de todo país.

O encontro aconteceu nesta quarta-feira (07), quando Deborah publicou uma foto ao lado de Raquel e contou que as duas começaram a trabalhar para a produção: “Começou”, escreveu a atriz no Instagram.

‘Bruna Surfistinha 2′

Em seu perfil oficial no Instagram, Deborah Secco confirmou que vai viver o papel de Bruna Surfistinha nos cinemas mais uma vez. A famosa disse que essa foi uma das personagens mais importantes de sua vida: “É isso mesmo... Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas”.

Em diferentes entrevistas, Deborah chegou a contar peculiaridades dos bastidores do primeiro filme sobre a vida de Raquel Pacheco, nome de batismo da prostituta, e sempre afirmou que a personagem impactou sua vida dentro e fora da profissão.

“Uma personagem que mudou tudo e me fez ser uma pessoa completamente diferente, um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já tive”, apontou a famosa, que surpreendeu a todos com uma foto sensual durante a sua última viagem internacional com a filha.

Mais história

Depois do filme inspirado no livro ‘O Doce Veneno Do Escorpião: O Diário de uma Garota de Programa’, publicado por Raquel em 2005, Deborah Secco garante que ainda há muita coisa para mostrar no cinema.

“Ela tem muita história pra contar ainda, e eu, que imaginei que isso não fosse acontecer, estou aqui mordendo minha língua. Estou nervosa e ansiosa porque é uma personagem muito importante para mim”, disse a atriz que viveu Lara Furtado, uma das protagonistas do remake da novela ‘Elas por Elas’ (TV Globo).