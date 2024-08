Justin Timberlake tem carteira de motorista suspensa após detenção por dirigir embriagado

ARQUIVO - Justin Timberlake chega à estreia de 'Candy' em Los Angeles, em 9 de maio de 2022, no cinema El Capitan. O advogado do astro do pop Timberlake disse em 26 de julho de 2024 que o cantor no estava bêbado ao ser preso

Justin Timberlake

(Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)