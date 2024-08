Morte de Caçulinha: Músico do ‘Domingão’ faleceu aos 86 anos

Caçulinha, do 'Domingão do Faustão', morre aos 86 anos

A família confirmou que Rubens Antônio da Silva, mais conhecido como Caçulinha do programa ‘Domingão do Faustão’, morreu aos 86 anos na madrugada desta segunda-feira (5). O músico ficou 10 dias internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, onde se recuperava de um infarto.

O velório acontece na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, bairro da Zona Oeste da capital paulista, das 11h às 15h, seguido do sepultamento às 16h, segundo a família.

Nascido em São Paulo, Caçulinha sempre esteve envolvido com a música e por mais de 20 anos participou do extinto programa de Fausto Silva na TV Globo, onde ficou conhecido em todo país.

Dentro de casa, o pai do artista, Mariano da Silva, foi um compositor conhecido no mundo sertanejo, fazendo sucesso em Piracicaba, cidade do interior de São Paulo.

Caçulinha também criou uma dupla sertaneja com o irmão, sendo a primeira a gravar um disco no Brasil e, aos 8 anos, se destacou por ser muito habilidoso com o acordeão, algo visto como raro para aquela época.

Aos 20 anos, Caçulinha passou a tocar outros instrumentos como piano, violão e escaleta. Com tanto talento, ele viajou para a capital onde se apresentou em casas noturnas da cidade.

O eterno companheiro de Faustão na Globo também tocou com grandes artistas da música brasileira, como Elis Regina, Jair Rodrigues, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, João Gilberto, Simonal, Dominguinhos, Gonzaguinha, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Betânia e Milton Nascimento.

Além do ‘Domingão’, Caçulinha participou de outros programas de TV, como ‘Essa Noite se Improvisa’, ‘Ratinho’, ‘Os Trapalhões’, ‘Balão Mágico’, ‘Raul Gil’, ‘Clube do Bolinha’, ‘Almoço com a Estrelas’, ‘Perdidos na Noite’ e ‘A Praça é Nossa’ e gravou 31 discos de vinil.

Já fora da televisão, em 2019, o artista lançou seu último trabalho musical, celebrando os seus 60 anos de carreira.