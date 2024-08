Sequestro em SP: Primo de MC Gui estava em bairro da Zona Leste

Kauan, primo do MC Gui, foi encontrado no Jardim Helena, bairro da Zona Leste de São Paulo

Kauan Castanheira, primo de MC Gui, foi encontrado com vida no bairro Jardim Helena, que fica na Zona Leste da capital paulista. O jovem foi sequestrado em Rio Grande da Serra, no interior de São Paulo, enquanto transportava tecidos de luxo numa van, que acabou carbonizada.

Ao portal LeoDias, a família confirmou na noite desta quarta-feira (31) que Kauan estava bem e em segurança. Nas redes sociais, uma foto confirmou que o desaparecimento do jovem tinha chegado ao fim e durante o ‘Cidade Alerta’ (Record), Rogério Alves, tio de Kauan, disse que tinha recebido uma ligação indicando onde estava.

“Ele acabou de fazer uma ligação para a família, falando que está no Jardim Helena, eu não sei onde é. Eu estou indo para lá. Graças a Deus!”, contou o empresário ao jornalista Luiz Bacci.

Alívio

A notícia de que Kauan Castanheira estava vivo deixou toda família aliviada. Nas redes sociais de Gui, fotos e vídeos mostram a felicidade dos parentes depois dos dias de angústia: “Glória a Deus, senhor! Encontramos ele, gente”, escreveu o famoso na legenda dos stories.

“Ele está recebendo todo mundo. A Letícia acabou de chegar, os irmãos”, disse uma parente que conversava com o MC num vídeo publicado.

Ajuda

Antes de Kauan ser encontrado, o funkeiro usou as redes sociais para pedir ajuda aos fãs. Nos stories, Gui falou sobre o desaparecimento do primo.

Já o pai do artista deu detalhes sobre o caso ao jornalista Leo Dias. Segundo ele, o jovem foi levado por bandidos enquanto transportava tecidos de luxo.

Investigação

Segundo o site Notícias da TV, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou por meio de um comunicado que estava investigando o paradeiro do primo do ex-participante do reality A Fazenda.

“O veículo foi encontrado incendiado na região da Avenida Santo André. Além disso, um dos celulares da vítima foi encontrado por uma testemunha na Avenida Capitão João, em Rio Grande da Serra. O caso foi registrado como roubo de carga, incêndio, sequestro e cárcere privado no 12º Distrito Policial (Pari)”, informou a assessoria da instituição.