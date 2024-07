13ª Mostra de Cinema Coreano no Brasil exibe 2 filmes gratuitamente em SP; saiba como participar

A 13ª Mostra de Cinema Coreano no Brasil acontece em São Paulo em 23 e 24 de julho, promovida pelo MIS sob a temática “Tudo sobre o cinema coreano”. A edição apresenta dois filmes que manifestam as tendências na Coreia, relacionados aos direitos humanos, meio ambiente e mudanças sociais.

O evento contará com sessões, seguidas de um bate-papo com os diretores dos filmes exibidos. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do Museu.

Endereço: Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01449-000

Programação | 13ª Mostra de Cinema Coreano no Brasil

23.07, às 19h | Auditório MIS

Os meninos

Cena do filme "Os Meninos" (Reprodução/Divulgação)

(The boys, dir. Chung Ji-young, 2023, Coreia do Sul, 16 anos, 124 min)

“Em 1999, um roubo e um assassinato ocorrem em um pequeno supermercado rural. Os três meninos do bairro são acusados de homicídio e enviados para a prisão sem saber de nada. Dezesseis anos depois, Yoon Mi-sook e os rapazes, que foram as únicas testemunhas do homicídio, regressam ao local do crime.”

Sobre o diretor

“Chung Ji-young é o mais representativo roteirista-diretor da indústria cinematográfica coreana na década de 1990. Ele aperfeiçoou suas habilidades de direção trabalhando como assistente de direção de ‘Kim Soo-yong,’”

24.07, às 19h | Auditório MIS

Nossa estação

Cena do filme "Nossa Estação" (Reprodução/Divulgação)

(Our season, dir. Yook Sang-hyo, 2023, Coreia do Sul, 12 anos, 105 min)

“No terceiro aniversário de sua morte, ‘Bok-ja’ recebe um intervalo de três dias do céu. Ela desce à terra com o ‘Guia’, que está iniciando no trabalho, e explica as regras que ela deve seguir. A emoção de ver sua filha, uma professora em uma universidade prestigiada nos Estados Unidos, da qual ela se orgulha muito, não dura tanto. Bok-ja fica surpresa ao descobrir que sua filha ‘Jin-ju’, que voltou para sua casa rural, está administrando um restaurante de comida caseira. Alheia à decepção e às frustrações de sua mãe, Jin-ju começa a lembrar das receitas de sua mãe com sua melhor amiga ‘Mi-jin’, que vem visitá-la. Enquanto Jin-ju prepara os pratos familiares, antigas memórias da mãe e da filha vêm à tona.”

Sobre o diretor

“O diretor Yook Sang-hyo tem trazido risos calorosos e emoções profundas ao contar, de forma hábil, as histórias dos marginalizados ao nosso redor através de várias obras. Em particular, o filme ‘Inseparable bros’, lançado em 2019, narrou a história de dois homens que não eram parentes de sangue, mas viveram como família por vinte anos, tocando profundamente os espectadores. Agora, Yook Sang-hyo está pronto para se conectar novamente com o público com o longa ‘Nossa estação.’”