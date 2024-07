Especialista analisa gestos corporais de Kate Middleton em sua última aparição

Os meios de comunicação de todo o mundo ficaram surpresos em 13 de julho, quando o Palácio de Kensington revelou em um comunicado que Kate Middleton estaria presente na final masculina do torneio de Wimbledon. A partir desse momento, tanto especialistas quanto fãs da família real britânica ficaram na expectativa de qualquer novo movimento da princesa de Gales, conforme relatado no site Vanidades.

ANÚNCIO

Kate Middleton reapareceu em Wimbledon, mas um detalhe roubou a atenção

Foi assim que, no dia do encontro entre o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, a esposa do príncipe William se preparou para aparecer radiante nas proximidades do All England Lawn Tennis and Croquet Club, usando um vestido roxo na companhia de sua filha, a princesa Charlotte, e sua irmã, Pippa Middleton.

A Princesa de Gales reapareceu na final de Wimbledon Kate Middleton (Kirsty Wigglesworth/AP)

No entanto, para além do óbvio, a especialista em realeza e linguagem corporal Judi James revelou ao meio de comunicação britânico The Mirror algumas mensagens que poderiam estar escondidas em todos os gestos de Kate Middleton, os quais revelariam que a princesa de Gales não está tão recuperada como parece.

Os misteriosos gestos de Kate Middleton em Wimbledon

Kate parecia estar cheia de alegria quando cumprimentou a multidão que a adorava ao chegar às 13:45, conforme relata o The Mirror em sua crônica. “Kate irradiava confiança real aqui, cumprimentando os fãs que gritavam da passarela com um aceno alegre e um pouco de surpresa que Charlotte imitou assim que sua mãe se virou para dar-lhe um cutucão”, disse James sobre o assunto.

Kate Middleton Kate Middleton cumprimenta sorrindo antes da ovação que recebeu na quadra principal do All England antes da final masculina de Wimbledon (Kirsty Wigglesworth/AP)

O que disse Judi James?

"Vestida de um roxo intenso, conhecido como tom real, Kate parecia relaxada e elegante, e a maneira como passou alguns longos momentos conversando com as pessoas nos bastidores a fez parecer que não tinha pressa de escapar para o conforto dos assentos", acrescentou a especialista.

No entanto, ao olhar com lupa, Judi James percebeu que a princesa fez pequenos movimentos para se acalmar enquanto os olhos estavam sobre ela: “A gestualidade [de Kate] parecia animada e houve apenas alguns momentos em que ela alisou o cabelo em um ato desnecessário que parecia uma demonstração de segurança em si mesma. Isso mostra sinais de não estar em sua melhor forma”, concluiu.