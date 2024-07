Separação de Iza: Ex da cantora perde grande campanha de Dia dos Pais

O jogador de futebol Yuri Lima, ex da cantora Iza, está fora de uma campanha publicitária para o Dia dos Pais. A revelação foi feita após a traição do atleta ser confirmada pela famosa na última semana.

Segundo informações do Extra, o rompimento para esta grande campanha acontece dias antes da assinatura do contrato. Ele faria a ação ao lado da ex, que está grávida de sua primeira filha, fruto deste relacionamento.

Com a bomba da separação e da traição, a marca (não revelada) decidiu gravar apenas com Iza, que já estava confirmada na campanha.

Yuri Lima e Mirassol

A polêmica dos últimos dias envolvendo o romance de Iza e Yuri agitou os fãs do Mirassol, que pediram a demissão do jogador de futebol.

Mas, o time declarou que não interfere em assuntos pessoais dos atletas e Yuri Lima continua à disposição da comissão técnica e participando das atividades no clube.

‘Meus talismãs’

A separação de Iza moveu os fãs da cantora nas redes sociais e, um dia após o anúncio, a famosa agradeceu ao carinho recebido e disse que seus admiradores são seus talismãs.

“Meus talismãs, não sabia que tanta gente me amava e viveria isso comigo. Ainda não consegui responder a todos, mas vou”, comentou a artista.

Iza ficou emocionada com a quantidade de mensagens de apoio e declarou feliz com o suporte que vem recebendo de amigos, familiares e seguidores.

Pivô da separação

Já Kevelin Gomes, apontada como affair de Yuri Lima, revelou que nunca teve a intenção de atingir uma mulher grávida com o seu envolvimento com o jogador de futebol.

Ao quebrar o silêncio, a influenciadora de conteúdo adulto afirmou que tal atitude não faz parte da sua índole e explicou o seu lado da história.

A suposta amante de Yuri também disse que sente muito por tudo isso ter chegado nesse “nível”, mas assumiu que “não houve encontros” e que não é “amante de ninguém”.