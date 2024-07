Um guia de museu com Síndrome de Asperger, fã de Van Gogh, vê sua vida mudar completamente

Todos os dias novos filmes, séries, minisséries e documentários vão surgindo na Netflix, buscando tornar-se os novos sucessos da plataforma e conseguir se destacar entre as produções mais assistidas do serviço de streaming.

E isso foi exatamente o que este filme argentino recém-lançado conseguiu, conquistando os usuários em poucas horas.

O filme argentino que você deve assistir na Netflix

“Goyo”, um filme de 106 minutos dirigido por Marcos Carnevale, que rapidamente entrou para a lista dos filmes mais vistos na plataforma.

"Goyo é um homem com Asperger, fã de Van Gogh, que trabalha como guia no Museu de Belas Artes na cidade de Buenos Aires. Sua rotina estruturada é interrompida quando conhece Eva, a nova guarda de segurança do museu, e o amor e a ternura se apoderam dele", afirma a descrição do filme.

Goyo Netflix (Cleo Bouza/Netflix/Cleo Bouza/Netflix)

"A sinopse adiciona: 'Ela é uma mulher que perdeu a fé no amor devido a uma crise em seu casamento, que por vezes a faz perder também a fé em si mesma. O encontro inesperado entre Goyo e Eva os fará descobrir outra forma de amar e ser amados'."

Dentro do elenco do filme estão nomes como Nicolás Furtado, Nancy Dupláa, Soledad Villamil, Pablo Rago, Cecilia Roth, Diego Alonso e Milo Lis.

O filme recebeu principalmente críticas positivas, destacando a sensibilidade da história. "‘Goyo’ é um melodrama romântico, contado de forma tradicional, acadêmica, sem sair muito do comum. E com sensibilidade e respeito”, disse, por exemplo, Pablo Scholz do Clarín.

Por sua vez, Guillermo Courau, do La Nación, afirmou que é "uma história de amor profunda e agradável, com duas grandes interpretações de seus protagonistas".

Desta forma, se quiser assistir a um filme que conta uma história emocionante, cheia de sensibilidade e nobreza, “Goyo” é uma excelente opção para ver na Netflix.