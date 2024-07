O que aconteceu? Shakira reaparece ao lado de seus filhos, mas surpreende pela sua aparência

Shakira tem brilhado nos últimos anos após sua polêmica separação de Gerard Piqué, não sem antes passar por seu luto e se fortalecer para retornar com tudo à indústria musical. São várias as músicas, eventos e prêmios que ela recebeu ao se posicionar como uma das cantoras mais ouvidas.

No entanto, nem tudo tem sido cor de rosa para a diva de 47 anos que passou por um vendaval pessoal devido à traição que sofreu, assédio da imprensa e problemas de saúde de seu pai. Ele foi hospitalizado de emergência há algumas semanas devido a um caso de pneumonia.

Após tirar um descanso depois dos sucessos musicais que teve, a cantora foi vista de férias com seus filhos: Milan e Sasha, mas sua aparência tem preocupado seus seguidores.

As fotos de Shakira de férias com seus filhos

Depois de ter aparecido em várias entrevistas e eventos musicais com visuais espetaculares, Shakira tirou um tempo de descanso para aproveitar sua viagem à Colômbia e mostrar belas paisagens a seus filhos do país onde cresceu.

Para isso, ela parecia mais natural do que nunca, percorrendo o Rio Magdalena em um barco usando um look relaxado e folgado em preto; mas o que mais chamou a atenção foi seu cabelo, que estava mais comprido do que o habitual e com um estilo rasta, o que surpreendeu muitos, já que ela é conhecida por ter uma juba bagunçada, mas nunca antes tinha sido vista dessa maneira.

O passeio da artista surpreendeu alguns usuários, pois elogiaram como ela prefere mostrar aos seus primogênitos a beleza de seu país em vez de outros lugares mais aclamados, sendo uma das famosas mais ricas.

Shakira destacou que mantém o amor por suas raízes e busca incutir isso em seus filhos. Ela fez essa viagem dias antes de sua apresentação no encerramento da Copa América, competição na qual a Seleção da Colômbia está perto de chegar a uma nova final. A grande final está marcada para o próximo dia 14 de julho no Hard Rock Stadium de Miami.

"Poder estar em qualquer lugar luxuoso do mundo e escolher esses momentos! Que simplicidade", "a linda Shakira mostrando suas raízes para seus filhos", "ela muito tranquila desfrutando de seu país", foram alguns dos comentários nas redes."

Apesar de muitos terem criticado o cabelo da famosa, com certeza ela vai encantar com sua beleza, curvas e danças sensuais na grande final do evento esportivo, assim como fez em outras ocasiões.