Marca espanhola descobre pelo Instagram que Mark Zuckerberg comprou seus tênis

Não há nada como publicidade gratuita. Qualquer empresa a aproveita ao máximo, pois o único investimento feito foi na fabricação do seu produto. Uma empresa espanhola desfruta desse fenômeno sortudo, depois de descobrir que o próprio Mark Zuckerberg passou por uma de suas lojas, ninguém o reconheceu e ele comprou um par de tênis.

ANÚNCIO

Como descobriram isso? Ligando os pontos. Primeiro, uma postagem da esposa do criador do Facebook e CEO da Meta, Priscila Chan, mostra o próprio ‘Zuck’ usando os tênis em questão.

A marca espanhola aproveitou as fotos e deixou um comentário na publicação de Priscila. "Nada começa o dia melhor do que ver o Mark usando nossos tênis CITY", diz a mensagem da marca.

Priscila Chan

A publicação tem quatro dias e a marca, chamada Hoff, as tinha promovido em sua conta do Instagram há duas semanas.

Uma revisão do Xataka conecta os pontos e descobre que Mark Zuckerberg, sua esposa, filhos e toda a família estiveram na ilha de Mallorca algumas semanas atrás, desfrutando do verão espanhol e comemorando o aniversário do pai do CEO do Meta.

O meio citado anteriormente informa que a empresa tem sede em Elche e registra vendas significativas, com diferentes produtos, que ultrapassam os 50 milhões de dólares por ano. Agora é possível que aumentem seus números, graças a esta publicidade inesperada que caiu do céu nas redes sociais.

Ao entrar na loja virtual da marca, descobrimos que existem várias versões dos tênis que Mark Zuckerberg tem. A única coisa que muda é a combinação de cores, pois todos custam 110 euros.