Síndrome de Patau: Filho do cantor Zé Vaqueiro morre aos 11 meses

Filho de Zé Vaqueiro morre após ser diagnosticado com a síndrome de Patau

O pequeno Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro com Ingra Soares, morreu aos 11 meses de idade, em decorrência da síndrome de Patau, chamada também como a síndrome da trissomia do cromossomo 13.

A triste informação foi confirmada pela equipe do cantor na madrugada desta terça-feira (09). Pelas redes sociais, Zé Vaqueiro e Ingra publicaram uma mensagem aos seguidores e amigos.

“Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto estava entre nós”.

Arthur nasceu no final do mês de julho de 2023 e foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome de Patau e ficou hospitalizado por quase dez meses.

Zé Vaqueiro avisa aos fãs sobre a morte do filho caçula pelo Instagram (Reprodução/Instagram)

Um dia após receber alta hospitalar, o filho caçula do cantor Zé Vaqueiro sofreu uma parada cardíaca em casa e voltou a ser internado. Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra são pais de mais duas crianças: Daniel e Nicole.

Detalhes sobre a síndrome de Patau

A síndrome é uma doença genética rara que está caracterizada por um cromossomo a mais, causando problemas de má formação no rosto, nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.

Um em cada quatro mil nascidos vivos são diagnosticados com a síndrome da trissomia do cromossomo 13.

O ser humano possui um total de 46 cromossomos (23 herdados do pai e 23 da mãe) e eles são contados em dupla, ou seja, um par é nomeado com o número 1, mas a síndrome de Patau faz com que o bebê tenha um cromossomo 13 a mais.

Problemas respiratórios, malformações nas orelhas, coração, rins e sistema nervoso, além de problemas abdominais e alterações nas faces e lábios leporinos, estão entre os problemas causados pela doença.