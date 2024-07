Shakira foi para a Costa Rica com seus filhos para praticar seu esporte favorito

Shakira, a renomada cantora colombiana, decidiu fazer uma pausa na Costa Rica com seus filhos Milan e Sasha. A estrela internacional escolheu novamente este destino para desfrutar de férias em família.

Durante a sua estadia na Costa Rica, a colombiana foi vista surfando nas praias de Santa Teresa de Cóbano. Um turista conseguiu capturar em vídeo da cantora enquanto realizava várias manobras na sua prancha de surf, mostrando a sua habilidade e amor por este desporto aquático.

A Direção de Migração e Estrangeiros confirmou que Shakira entrou no país em 21 de junho e partiu em 29 do mesmo mês, após uma semana de relaxamento na paradisíaca praia da Costa Rica.

Esta não é a primeira vez que a artista escolhe a Costa Rica para suas férias, demonstrando sua afinidade pelo país da América Central e suas belas praias.

No ano passado, também visitou Santa Teresa de Cóbano e compartilhou momentos com a supermodelo Gisele Bündchen, que também é uma entusiasta do surf e possui uma propriedade na região.

As duas celebridades foram flagradas desfrutando dos pores do sol e surfando juntas, reafirmando sua amizade e aproveitando a beleza natural da Costa Rica.