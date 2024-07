Programa de João Silva vai estrear nas noites de domingo da Band

O Programa do João vai para as noites de domingo na Band. A mudança acontece a partir do mês de agosto, quando a atração comandada por João Silva passa a ser transmitida na faixa das 22h às 23h30.

A mudança é vista como estratégica e reflete um desejo antigo do apresentador de ocupar um espaço na grade dominical, considerado um momento afetivo para o telespectador brasileiro.

O domingo é tradicionalmente visto como o dia da família, quando muitos estão em casa se preparando para a semana que se inicia. A emissora acredita que essa alteração proporcionará uma conexão ainda mais forte com o público, reforçando os laços de carinho e fidelidade que já existem com sua audiência.

Para a Band, essa conquista representa não apenas uma vitória em termos de programação, mas também um sucesso comercial.

O Programa do João tem superado todas as expectativas e metas de desempenho, demonstrando um crescimento contínuo e sólido.

“Dinheiro do meu pai não é meu”

João falou ao programa No Lucro CNN, comandado pelo jornalista Phelipe Siani, que a fortuna do seu pai, o apresentador Fausto Silva, não é sua.

“Trabalhar, construir o tijolo. Essa é a definição do que eu sou hoje: um moleque aprendendo e feliz assim”, afirmou.

Ele também falou sobre os benefícios de ter um pai famoso: “Os prós são muito maiores do que os contras de ser filho do meu pai. Claro que existe uma certa dúvida e vai ter essa dificuldade de criar minha própria história. Mas, por outro lado, as portas estão ali, escancaradas”.

João ainda mora com os pais e falou sobre dinheiro: “Meu pai tinha um trato: ser independente após os 21 anos. Consegui um pouco antes. Como eu moro com eles, em casa não pago nada de contas. Então, eu uso esse dinheiro para minhas coisas, reinvestir na carreira”, pontuou.