“O que aconteceu com ele?”: rosto de Zac Efron choca as redes em novo filme

"O que aconteceu com ele?": o rosto de Zac Efron chocou as redes em seu novo filme

Zac Efron, conhecido mundialmente em Hollywood por seus papéis em ‘High School Musical’ e ‘The Iron Claw’, reapareceu na tela grande ao lado de Nicole Kidman e Joey King na nova comédia romântica da Netflix, intitulada ‘Tudo em Família’ (A Family Affair).

O rosto de Zac Efron causa impacto nas redes sociais: "Como ele está assim?"

"Um romance inesperado desencadeia consequências cômicas para uma mulher jovem, sua mãe e seu chefe, que lidam com as complicações do amor, sexo e identidade", relata a sinopse oficial do longa-metragem.

Zac Efron O ator foi reconhecido por seu trabalho no cinema (@zacefron/Instagram)

O filme, que estreou oficialmente em 28 de junho passado, tornou-se uma tendência nas diferentes redes sociais, não apenas pelo seu conteúdo ousado e pelas atuações estelares de Zac Efron e Nicole Kidman, mas também por um detalhe na aparência física do ator de ‘17 Again’.

Nos últimos anos, o ator de 36 anos tem sido alvo de duras críticas nas redes sociais e, embora se pudesse pensar que os internautas finalmente o esqueceriam, a sua aparência física continua a ser o principal tema de interesse, de acordo com as informações do site VT.

As redes reagem ao rosto de Zac Efron

No X, uma conta popular chamada ‘non aesthetic things’ compartilhou um trecho do filme. No vídeo, que já acumulou milhões de visualizações, é possível ver uma imagem do ator sobreposto a um texto que diz: “Zac Efron? Não consigo me concentrar no filme[.] Como isso é possível?”, “O que aconteceu com Zac Efron? Ele parece uma pessoa completamente diferente”.

Em 2022, o ator foi sincero em declarações à Men's Health e lembrou como escorregou enquanto se vestia correndo pela casa, o que resultou em ele se machucar no queixo ao bater em uma fonte de granito.

Ele assegurou que perdeu a consciência e acordou com “o queixo pendurado no rosto”. Seus músculos mastigatórios ou ‘masseteres’ tiveram que compensar excessivamente. “Os masseteres simplesmente cresceram”, e acrescentou: “Eles simplesmente ficaram realmente, realmente grandes”.