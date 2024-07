O filme mais romântico do mundo chegou à Netflix e é baseado em uma trágica história real

A plataforma da Netflix tem um conteúdo muito variado e estreia novas séries e filmes todos os meses. Recentemente lançou uma produção do gênero romance e drama, uma história para chorar. Trata-se de “Um Amor para Recordar” (A Walk to Remember), estrelado por Mandy Moore.

O filme conta a história de Jamie, uma jovem estudiosa e profundamente religiosa que sofre de leucemia. Por ironias do destino, ela se apaixona por Landon, o garoto durão da escola que precisa superar seus próprios medos para poder ficar com ela.

A produção é baseada no livro de mesmo nome escrito por Nicholas Sparks, um dos autores românticos mais populares do mundo e um dos que mais fizeram seus leitores chorarem.

"Jamie era a última pessoa por quem Landon se apaixonaria. Muito séria e conservadora para o seu gosto. Filha de um pastor da igreja batista, Jamie não tinha medo de expressar que a fé era a coisa mais importante em sua vida, mesmo que isso lhe custasse críticas de seus colegas. Landon e sua turma dominavam a escola, mas seu reinado terminaria assim que saíssem do ensino médio e tivessem que enfrentar as responsabilidades da vida", indica a sinopse da Netflix.

A história que inspirou o drama

Destaca o portal Biobiochile, que Sparks se inspirou na trama em uma história real que ele conhecia muito bem. “Muitas vezes me perguntam qual é o meu romance favorito, mas é uma pergunta que na verdade não posso responder (…) O que posso dizer, no entanto, é que Um Amor para Recordar é o que mais gostei de escrever e o único que me fez chorar durante o processo”.

Num artigo publicado em seu site, ele confirmou que o livro é baseado em Danielle Starks, sua irmã mais nova que faleceu devido a um tumor cerebral, mas não sem antes conhecer o amor de sua vida. “Um Amor para Recordar” foi inspirado em minha irmã”, confessou.

"Em muitos aspectos, Jamie Sullivan era como minha irmã mais nova. Assim como Jamie, minha irmã era doce. Assim como Jamie, minha irmã tinha uma fé incrivelmente forte. Assim como Jamie, minha irmã amava a igreja. Assim como Jamie, minha irmã não era popular na escola. Assim como Jamie, minha irmã estava sempre alegre. Assim como Jamie, tudo o que minha irmã desejava era se casar. E assim como Jamie, minha irmã tinha câncer", lembrou o autor.

Destacou que sua irmã sempre esteve confiante de que algo aconteceria em sua vida... e alguns anos antes de falecer, seu mundo sofreu uma reviravolta radical.

"Assim como Jamie, minha irmã encontrou alguém. E como Landon, houve um longo período em que este homem não conseguia imaginar se casar com alguém como ela. E no entanto, no final, ele não pôde evitar, mesmo quando soube que ela estava doente, mesmo quando soube que ela não sobreviveria, este homem pediu à minha irmã para se casar com ele", acrescentou.

As voltas que a vida dá

Aquele jovem, conforme o escritor observou, desfrutou de cada momento que pôde com Dana (sua irmã). Em contraste com a história de Jamie e Landon, contra todas as expectativas, o casal se tornou pais de gêmeos, que não puderam passar muito tempo com sua mãe.

Danielle morreu em junho de 2000 aos 33 anos. "Acredito que é a coisa mais doce que alguém já fez, e acho que escrevi este romance não só para que pudessem conhecer minha irmã, mas também para que saibam o quão maravilhoso seu marido foi para ela".

É um filme que ninguém pode perder e que te leva à reflexão sobre a vida e como, apesar da morte estar próxima, existem oportunidades para continuar apostando nela.