Harry e Meghan fazem ação desesperada para limpar sua reputação

O príncipe Harry e Meghan Markle continuam sendo um dos casais mais repudiados da cena internacional, pois, depois de se retirarem da monarquia britânica e exporem seus conflitos pessoais, foram rotulados de traidores.

Os projetos dos ex-duques de Sussex também sofreram um grande revés com o cancelamento que tiveram não apenas no Reino Unido, mas também nos Estados Unidos, apesar dessa situação, eles continuam trabalhando em novas propostas.

Um dos seus maiores trabalhos tem sido os Jogos Invictus, nos quais participam militares que foram feridos em guerras ou que sofrem sequelas físicas ou psicológicas devido a uma doença, e foi por esse trabalho que ele recebeu o Prêmio Pat Tillman pelo Serviço no ESPY 2024.

As críticas a Harry e Meghan após receberem prêmios

Foram muitas as críticas que o príncipe Harry e Meghan Markle receberam após a entrega desse prêmio, pois consideram que não possuem méritos para uma premiação tão importante, acusando-os de colecionar troféus para tentar limpar sua imagem.

"Vejo o príncipe Harry e Meghan Markle aceitando mais prêmios que não entendo para que servem. Suponho que estão tentando comprar o respeito do público, estão tentando comprar boas relações públicas através da criação de redes e a criação dessas oportunidades para colecionar prêmios para seu manto, mas acho que o público vê através desses indivíduos", disse a especialista em realeza Kinsey Schofield à TalkTV.

Diante da onda de críticas que o casamento recebeu, a ESPN defendeu sua decisão de homenagear o filho mais novo do rei Charles III, que serviu no exército britânico por 10 anos.

“A ESPN, com o apoio da Fundação Tillman, está homenageando o príncipe Harry, duque de Sussex, especificamente pelo trabalho da Fundação dos Jogos Invictus, que celebra seu décimo ano promovendo a cura através do poder do esporte para membros do serviço militar e veteranos de todo o mundo. Embora entendamos que nem todos concordarão com todos os homenageados selecionados para qualquer prêmio, a Fundação Invictus Games realiza um trabalho incrível e a ESPN acredita que esta é uma causa que merece ser celebrada”, disse a ESPN ao The Post em comunicado.

Mas esse não foi o único prêmio pelo qual ela foi criticada, pois a ex-atriz também recebeu um prêmio por seu desaparecido podcast 'Archetypes', que teve apenas 12 episódios no Spotify.

Schofield disse: “Quantos prêmios Meghan aceitou por seu podcast que foi cancelado e criticado por sua própria rede? Tudo isso é um jogo para eles”.