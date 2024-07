Fátima Bernardes na Globo: Um novo programa foi autorizado

Com o fim do The Voice Brasil, Fátima Bernardes ficou sem projeto e encerrou o seu contrato coma Globo

Fátima Bernardes ganhou sinal verde para gravar um novo programa piloto na Globo. Segundo informações da jornalista Anna Luiza Santiago, do O Globo, a famosa deve voltar ao horário nobre com uma atração de variedades e com auditório.

ANÚNCIO

A ideia é colocar Fátima entrevistando famosos. Após a gravação, o programa passa por uma avaliação final para ajustes antes da estreia, prevista para o segundo semestre deste ano.

Fátima Bernardes no Youtube

O encontro com Fátima Bernardes acontece agora no Youtube. Após encerrar o contrato com a Globo, em fevereiro de 2024, a jornalista seguiu carreira solo e virou influenciadora digital.

“Nós temos um encontro marcado. Então, aproveita e já se inscreve no canal, que logo, logo, nós vamos estar juntinhos”, avisou a ex-apresentadora do Encontro da Globo.

Os assuntos no Youtube

Fátima é plural em seu canal. A ex-Globo garante que fala sobre tudo: “Eu estou te esperando aqui, no meu canal no Youtube, para a gente conversar, trocar ideias. Falar sobre a vida, ouvir e contar boas histórias”, garante a famosa.

O tempo no Jornal Nacional também não passa despercebido pelos inscritos no canal de Fátima Bernardes no Youtube.

Demitida da Globo

Fátima encerrou seu contrato fixo com a emissora no final de 2022, após mais de 35 anos, mas aceitou trabalhar com contrato por obra certa para apresentar o The Voice Brasil (Globo) e o Assim Como a Gente (GNT).

ANÚNCIO

Pelas redes sociais, a famosa detalhou tudo aos fãs e depois do vazamento da demissão. Segundo a jornalista, ela não era exclusiva do canal e trabalhava em novos projetos.

“Foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa”.