A Rainha Letizia viveu o momento mais desconfortável no dia mais importante da princesa Leonor

A Academia Geral Militar de Saragoça tornou-se o centro das atenções em Espanha ao acolher a tradicional entrega de Reais Despachos e nomeações aos novos oficiais do Exército de Terra. Um dia muito especial em que a princesa Leonor foi a grande protagonista.

A herdeira do trono espanhol, muito concentrada e vestida com o clássico uniforme de cor caqui, aguardava seus pais e sua irmã à esquerda da tribuna real, a alguns metros de seus colegas. Uma posição de distinção muito clara que destaca o seu papel em relação aos outros cadetes, de acordo com as informações fornecidas pelo site Lecturas.

Além de Leonor, a rainha Letizia e a infanta Sofía também atraíram muitos holofotes. Sempre que pais e filhas presidem um evento, são analisadas minuciosamente, e desta vez não foi exceção. A rainha exibiu sua elegância com um vestido de verão estampado com motivos vegetais e em tons verdes.

É um design da marca Maje Paris feito em chiffon, que se destaca pelo bom uso do smocking na altura da cintura e conseguia se ajustar perfeitamente à silhueta de Letizia. Além disso, a peça tem decote em V, babados ao longo da saia e bainha assimétrica. Embora o visual seja perfeito para a época, o vento que soprava em Zaragoza lhe pregou uma peça.

O vento levantou o vestido de Letizia acima dos joelhos

Como pode ser visto na imagem, quando ela entrava no pátio de armas da academia militar, o vestido subiu acima do joelho, algo que conseguiu lidar de forma instantânea e natural segurando-o com as mãos.

No entanto, a situação não parou por aí, enquanto tocava o hino da Espanha, Letizia parecia visivelmente desconfortável por ter que usar as mãos para manter o vestido no lugar e não poder fazer nada com o cabelo que lhe cobria o rosto.