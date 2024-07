Eliana na Globo: Apresentadora vai trabalhar com o marido

Adriano Ricco, marido de Eliana, vai trabalhar ao lado da esposa que acaba de chegar na TV Globo. A famosa assumiu o comando do The Masked Singer Brasil, já que Ivete Sangalo rompeu com o canal.

Os dois já trabalham para um programa especial de fim de ano e também na reformulação do The Masked para o primeiro semestre de 2025. O casal está junto desde 2014 e tem uma filha.

O site Notícias da TV chegou a reforçar que o código de ética da Globo diz que um casal não deve trabalhar no mesmo departamento quando uma das partes estiver ocupando uma posição de chefia.

Mas, a Globo abriu uma exceção para ter Eliana no casting: “É possível abrir exceções. O entretenimento é menos rígido com essa regra do que o jornalismo”.

Quando Eliana estreia na Globo?

Ainda não há uma data certa para a estreia de Eliana no The Masked Singer Brasil, que é uma criação da produtora Endemol Shine e já passou por diferentes países.

Programa para família

Ao Fantástico (Globo) Eliana revelou que sua estreia na TV Globo acontece em 2025, quando o talent show volta para grade de programação. A missão da famosa é aumentar a audiência da atração que coloca famosos fantasiados para cantar.

“Vou pegar o bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, que é a Ivete, é muito legal”, disse Eliana para Renata Capucci sobre sua chegada na Globo.

A loira também ressaltou que seus filhos adoram assistir ao The Masked Singer Brasil: “A diversão, a alegria de um programa familiar. É um projeto também que eu amo de paixão e tem o carinho dos meus filhos, que amam esse formato”.

Projetos de futuros na Globo

Além do The Masked Singer, Eliana também vai comandar o Saia Justa, no GNT, ao lado de Tati Machado, que é outra grande aposta do canal.