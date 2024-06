45 anos de ‘Unknown Pleasures’ do Joy Division

45 anos do Unknown Pleasures do Joy Division

Por: Manuel Carreño

ANÚNCIO

“Quando tiver que escolher entre a história e o mito, escolha o mito”, diz Tony Wilson (interpretado maravilhosamente pelo ator Steve Coogan) no filme ‘24 Hour Party People’ de 2002. Wilson foi o criador da Factory Records, a gravadora que geraria uma revolução musical em Manchester no final dos anos setenta, e o filme conta como essa revolução aconteceu pelas mãos de uma banda em particular chamada Joy Division. A frase faz sentido porque tudo em torno dessa banda, especialmente seu primeiro álbum Unknown Pleasures (1979), que está completando 45 anos este mês, tem tanto de histórico quanto de mítico.

Mas vamos começar com a história. Assim como acontece com muitas obras-primas, o ‘Unknown Pleasures’ não teve um grande impacto quando foi lançado, mas ao longo dos anos a imprensa e o público o consideraram um dos álbuns mais influentes da história do rock, e o álbum mais emblemático do gênero que hoje é conhecido como pós-punk. Com a base rítmica do punk, o álbum avança um passo adiante com um som único para a época, afastando-se da raiva do anterior para entrar em um mundo mais melancólico e sombrio. Isso graças ao baixo nas mãos do grande Peter Hook, à bateria única de Stephen Morris, às guitarras de Bernard Sumner e à voz inconfundível de seu cantor Ian Curtis. Além disso, deve-se acrescentar sua icônica capa feita pelo designer Peter Saville, que se tornou uma imagem que ultrapassa a fama do próprio álbum.

Mas o que mistura história e mito é igualmente interessante. Manchester não era um local emblemático do rock britânico até aquele momento, e a grande onda do Punk que havia explodido naquela época estava principalmente centrada em Londres. No entanto, da cidade de Manchester surgiu a mítica banda punk Buzzcocks. Eles organizaram o primeiro show dos Sex Pistols na cidade, ao qual compareceu apenas um punhado de pessoas, incluindo os membros do Joy Division (originalmente chamados de Warsaw), o já mencionado Tony Wilson, e um homem chamado Martin Hannett, responsável pela produção do álbum. Foi Hannett quem ajudou a dar ao álbum um som único com técnicas de estúdio como ecos e atrasos. O álbum foi gravado em meio a uma grande intensidade e tensão devido aos métodos estranhos de Hannett, mas finalmente o som desejado foi alcançado.

O resto da história é conhecida: Joy Division lançou seu segundo álbum ‘Closer’ e quando estavam prestes a começar sua turnê pela América do Norte, Curtis tirou a própria vida. Os outros membros decidiram se reorganizar e criaram New Order, outra banda icônica, que sempre toca músicas do Joy Division em seus shows. Manchester se tornou uma das cidades mais importantes no que diz respeito ao rock, de onde surgiram bandas tão importantes como The Smiths, Oasis, Happy Mondays e Stone Roses, entre outros.

Para mim, o Joy Division não é apenas a influente banda que parece ter dividido a história do rock sem querer. É um lugar onde posso sempre ir quando estou em algum estado de depressão ou melancolia. Colocar o ‘Unkown Pleasures’ e começar com sua música inicial ‘Disorder’ (uma música perfeita em todos os aspectos) ajuda a iniciar uma conversa consigo mesmo que passa por muitos momentos, e não se pode evitar pensar em mil coisas da vida enquanto se dança desenfreadamente com os graves de Hook e a voz inconfundível e única de Ian. Nem todos os álbuns podem se orgulhar disso.

Gostaria de encerrar esta resenha com as palavras do também tristemente falecido escritor Mark Fisher, que disse isso em um ensaio intitulado ‘No more pleasures’ (incluído no livro Joy Division, Prazeres e Desordens de 2018, publicado pela Errata Naturae): “Joy Division importa hoje mais do que nunca porque souberam captar o espírito depressivo de nosso tempo. Ao ouvir Joy Division, você tem a impressão inevitável de que o grupo, em sua catatonia, estava canalizando nosso presente, seu futuro. Desde o início, sua obra foi obscurecida por um pressentimento, a sensação de um futuro fechado, certezas dissolvidas e apenas um brilho melancólico à frente”, Para sempre Joy Division.