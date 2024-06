Especialista em linguagem corporal analisa a atitude de Antonela Rocuzzo com David Beckham: há um romance?

As redes sociais costumam julgar qualquer atitude suspeita que veem dos famosos. Às vezes, eles acertam graças à interpretação da linguagem corporal e outras vezes podem errar. Os olhares de Antonela Rocuzzo e do coproprietário do Inter Miami, David Beckham, levantam dúvidas em mais de um fã.

Há vários vídeos em que David Beckham aparece em um lugar onde Antonela já está presente e, de repente, a argentina vira o rosto e muda a expressão facial ao se deparar com o ex-jogador britânico. Isso poderia significar qualquer coisa, mas a especialista em linguagem corporal, Maryfer Centeno, analisa o que vê de cada um dos protagonistas.

Maryfer Centeno não quer emitir um julgamento de valor. Muito menos assegura que algo esteja acontecendo entre eles. No entanto, o que ela diz é que Antonela gosta da presença de David Beckham e o demonstra com sua expressão corporal.

Maryfer sobre Antonela e Beckham

“É impressionante ver como tudo deixa de existir ao seu redor para que apenas David Beckham exista. É impressionante porque é a linguagem corporal da atração, a linguagem corporal do corte”, disse Maryfer em um vídeo que publicou em suas redes sociais.

“Quando você gosta de alguém, seus olhos, seu corpo, sua atenção vão buscá-lo. Vejam como ela o olha, como o sorriso congela”, acrescentou a especialista em linguagem corporal.