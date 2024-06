Especialista afirma que a aparição de Kate Middleton no Trooping the Color poderia ter afetado sua saúde

A britânica Kate, Princesa de Gales, viaja ao longo de The Mall para a cerimônia Trooping the Colour no Horse Guards Parade, em Londres, no sábado, 15 de junho de 2024. A Grã-Bretanha está realizando uma exibição de pompa de aniversário para o Rei Charles III, um desfile militar que marca a primeira aparição pública da Princesa de Gales desde seu diagnóstico de câncer no início deste ano. (James Manning/PA via AP)

O retorno de Kate Middleton foi cheio de alegria e muita expectativa por parte dos fãs da realeza, já que atualmente ela está passando por um tratamento difícil contra o câncer. No entanto, sua aparição na cerimônia Trooping the Colour no sábado pode ter prejudicado sua saúde.

Uma princesa radiante em Trooping the Colour

A Princesa de Gales, de 42 anos, estava espetacular quando se juntou à sua família na celebração do aniversário do rei Carlos no balcão do Palácio de Buckingham.

Mas, de acordo com a especialista real Katie Nicholl, o impacto físico do evento pode afetar sua saúde: “A princesa tem esse tipo de qualidade de cisne, ela desliza na superfície, mas debaixo d’água, acho que ela costuma remar freneticamente”, disse Nicholl ao Entertainment Tonight.

“Ela esteve de pé por um longo período de tempo”

"Só posso imaginar que uma grande quantidade de preparação, tempo, esforço e energia foi investida na chegada do sábado."

“Ela ficou parado por um longo período de tempo”, continuou ela. “Houve um momento em que ela estava assistindo ao desfile. . . e eles lhe ofereceram um assento, que ela aceitou com gratidão.”

"Isto é simplesmente um reconhecimento de que ela não está tão forte ou em forma como estava antes de começar este tratamento", acrescentou Nicholl.

Apesar de seu tratamento de quimioterapia, a multidão agradeceu por vê-la

Foi um ano difícil para a princesa devido ao câncer localizado, mas Nicholl observou que Middleton, de 42 anos, “parecia impecável”: “Se você não soubesse que ela estava passando por um tratamento contra o câncer, nunca teria adivinhado”, disse. “Acho que em um dia como o sábado, quando ela sabe que os olhos do mundo estão sobre ela, há uma grande quantidade de escrutínio que terá um custo para ela”.

“Acredito que provavelmente podemos imaginar que ela teve um descanso longo e merecido depois. Acho que não podemos esperar vê-la em público por um tempo”, disse Nicholl, acrescentando que “vai precisar de um tempo para se recuperar”.