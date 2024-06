Você não vai acreditar: o impressionante valor das 5 joias mais caras da família real britânica

(Handout/Sky News via Getty Images)

A monarquia britânica conseguiu acumular uma grande coleção de joias, de grande valor histórico e econômico, ao longo dos anos. São peças e acessórios que foram usados para complementar a elegância das rainhas, reis e príncipes da instituição monárquica, de acordo com as informações fornecidas pelo site As.

As joias mais caras da monarquia britânica

Colar Nizam de Hyderabad: O Nizam de Hyderabad quis presentear a rainha Elizabeth II com um presente de casamento da Cartier e a soberana escolheu a peça mais cara que a família real britânica já teve até hoje. De origem na Índia, faz parte de um conjunto que inclui uma tiara de diamantes e seu preço está em torno de quase 80 milhões de euros.

Cullinan III e IV: A rainha Maria foi a primeira proprietária deste incomparável broche, composto pela terceira e quarta peça do maior diamante já encontrado. Anteriormente, fazia parte da coleção pessoal da rainha Elizabeth II e é avaliado em quase 60 milhões de euros.

Joias avaliadas em milhões de euros

Broche de diamantes Williamson: Esta joia completa o pódio dos primeiros lugares. Um espetacular broche de diamante rosa encontrado em uma mina da Tanzânia, em 1947. Seu valor aproximado é de cerca de 30 milhões de euros.

Tiara Greville Esmeralda Kokoshnik: Eugenia de York a escolheu para seu casamento, anos atrás, uma joia criada em 1919 por Boucheron para a dama Margaret Greville, que em 1942 a presenteou à rainha Elizabeth II. Seu preço gira em torno de 12 milhões de euros.

Colar Greville Festoon: Trata-se de uma peça de diamantes e platina que fez parte do legado da colecionadora de joias Ronald Greville para a rainha Elizabeth II. Tem um preço em torno de 10 milhões de euros.