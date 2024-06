“Você gosta de semelhanças?”, fãs verificam que a semelhança entre a namorada e a ex de Jason Momoa é ‘impactante’

Os fãs afirmam que a jovem atriz se parece muito com Lisa Bonet

Há alguns dias, foi revelado o novo relacionamento de Jason Momoa, o famoso ator está em um relacionamento com a atriz e modelo Adria Arjona.

ANÚNCIO

O ator se separou de Lisa Bonet em 2022 e desde então tem sido relacionado com várias famosas, incluindo a mexicana Eiza González, mas parece que agora está realmente sério com a filha de Ricardo Arjona.

Foi na última segunda-feira, 20 de maio, quando o ator compartilhou a primeira foto com a bela jovem, confirmando seu relacionamento e também escreveu "criando memórias com novos amigos e velhos amigos, compartilhando outra aventura incrível com meu amor. NA SALA motocicletas e caos. Todo meu aloha j".

Os fãs confirmam que a semelhança entre a namorada e a ex de Jason Momoa é ‘impactante’

Recentemente, Adria Arjona foi vista no Aeroporto Internacional de Los Angeles sem Jason Momoa, mas estava linda com calças, camiseta, gabardine, botas rock e um boné.

Essas fotos dela sozinha surpreenderam os fãs, pois eles afirmaram que ela se parece muito com a ex do ator, a atriz Lisa Bonet.

Na verdade, eles compararam fotos de ambas e afirmam que não só se parecem, mas também têm um estilo muito semelhante.

"Wow, eles realmente se parecem", "definitivamente ele gosta de mulheres do mesmo estilo", "eles têm uma semelhança e até se parece com Eiza também", "acho que ele procurou alguém exatamente igual, mas mais jovem e bonita", "ambas são bonitas, mas têm o mesmo estilo", "realmente se parecem, embora Adria seja mais bonita", e "Jason sempre busca por mulheres iguais", foram algumas das reações nas redes.

No entanto, outros afirmam que eles não se parecem em nada. Mas, a verdade é que o ator tem um bom relacionamento com sua ex, pois ela é também a mãe de dois de seus filhos e ele considera a filha mais velha dela, a atriz Zoë Kravitz, como sua própria filha.