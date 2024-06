Vocalista do Imagine Dragons revela que shows atrasam porque a banda está jogando videogame

Perto de fazer uma nova passagem pelo Brasil, o vocalista da banda Imagine Dragons, Dan Reynolds, revelou uma particularidade dos integrantes da banda que por vezes pode acabar interferindo nos shows. Segundo publicado pela Quem, Dan entregou que alguns shows atrasaram porque os integrantes estavam jogando uma partida de League of Legends.

ANÚNCIO

Em declaração, ele revelou abertamente o motivo do atraso e ainda explicou que não poderiam abandonar a partida visto que podem sofrer punições dentro do jogo caso isso aconteça. “Chegamos atrasados ao palco porque estamos jogando League of Legends”, revelou o vocalista.

A paixão do grupo pelo game não é segredo para ninguém e até mesmo já rendeu diversas parcerias entre a banda e a Riot Games, empresa que desenvolve e publica o League of Legends. Em 2014, o Imagine Dragons foi responsável pelo tema musical do Worlds, campeonato mundial do jogo. A música Warriors ainda é considerada uma das melhores trilhas sonoras da competição. Mais recentemente, em 2021, o Imagine Dragons também foi responsável pela música Enemies, tema de abertura da série Arcane, inspirada no universo de League of Legends.

Shows no Brasil

Após diversas passagens pelo Brasil, o Imagine Dragons retorna ao país como headliner de um dos dias do Rock in Rio, festival que celebra 40 anos de sua primeira edição. A apresentação da banda está marcada para o dia 14 de setembro e já está com os ingressos completamente esgotados. Além do Imagine Dragons, nomes como Lulu Santos, Zara Larsson e One Republic se apresentarão na mesma data.

Vale lembrar que essa é a sexta vez que o Imagine Dragons vem ao Brasil. Em suas últimas passagens pelo país, que também incluíram shows em edições anteriores do Rock in Rio, a banda também esgotou ingressos e arrastou milhares de fãs a cada apresentação.