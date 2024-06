The Acolyte: o que são os acólitos dos Sith que aparecem na nova série de Star Wars?

The Acolyte

Desde terça-feira à noite, a nova série Star Wars já chegou ao Disney+ e está começando a encantar os fãs da saga. Estamos falando de The Acolyte, o mais recente projeto da Lucasfilm que nos leva a uma parte muito importante da lore de Star Wars: os temíveis Sith e seus começos.

A sinopse adianta que “uma ex-padawan se reúne com seu Mestre Jedi para investigar uma série de crimes, mas descobre que as forças que enfrentam são mais sinistras do que jamais haviam previsto”.

Quem são os acólitos dos Sith em que a nova série de Star Wars do Disney+ se concentra?

Os fãs de Star Wars estão muito familiarizados com os personagens antagonistas da franquia, a maioria deles amplamente conhecidos como os Sith. O Imperador Palpatine, Darth Maul, o Conde Dooku e o próprio Darth Vader, todos empunhavam os icônicos sabres de luz vermelhos e usavam habilmente o lado sombrio da Força.

No entanto, dentro do lore, os seguidores mais devotos da saga sabem que os Sith seguiam a inquebrável Regra de Dois. Uma norma que indicava que os Sith operavam exclusivamente em pares. "Apenas dois. Mestre e aprendiz", é dito nos filmes prequelas, quando Yoda e o Mestre Windu falam desses temíveis vilões.

Nesta regra, o mestre deve ser quem é o especialista nas artes do Lado Sombrio da Força, enquanto seu aprendiz (conhecido na contraparte Jedi do universo de Star Wars como 'padawan') é quem anseia alcançar esse poder e conhecimento para, com o tempo, ser capaz de enfrentar e matar seu mentor, abrindo assim uma vaga de Sith.

É aqui que entra a figura dos acólitos. Estes são jovens aprendizes que também são usuários da Força, mas que não têm a experiência ou poder significativo para ser considerados Sith.

‘The Acolyte’ conta com um elenco estelar com Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss. Todas as terças-feiras à noite, a partir de 4 de junho, a série estreia novos episódios.