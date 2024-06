Terremoto na família real: Kate Middleton poderia “nunca mais voltar” às suas funções na realeza

No dia 22 de março, Kate Middleton chocou o mundo ao anunciar que está em tratamento contra o câncer. Nesse dia, a princesa revelou o fato através de um vídeo gravado e divulgado nas redes sociais oficiais da coroa britânica.

As palavras da esposa de William puseram fim a uma série de questionamentos após semanas de silêncio por parte da família real britânica sobre o estado dela, e onde os rumores sobre o seu ‘desaparecimento’ aumentavam a cada dia.

E após o anúncio, houve alguns dias de paz e respeito à sua figura, mas nos últimos dias, novamente na imprensa internacional, começaram as especulações sobre o estado da princesa e, especialmente, sobre quando seria sua reaparição oficial.

A Kate Middleton voltará às suas funções reais?

No entanto, com o passar dos dias, os rumores sobre o estado da princesa não são os melhores. Isso se deve ao fato de que se esperava a sua participação no tradicional Trooping the Colour em 15 de junho, mas até o momento não há informações sobre se ela comparecerá.

Enquanto uma fonte teria informado à revista US Weekly que Kate Middleton talvez "nunca mais retorne ao papel em que o público costumava vê-la" após concluir seu tratamento.

Day Twelve: The Championships - Wimbledon 2021 Catherine, a Duquesa de Cambridge acena para a multidão após a partida da final de simples feminina entre Ashleigh Barty da Austrália e Karolina Pliskova da República Tcheca no décimo segundo dia do campeonato - Wimbledon 2021 no All England Lawn Tennis and Croquet Club em 10 de julho, 2021 em Londres, Inglaterra (Foto de Clive Brunskill/Getty Images) (Clive Brunskill/Getty Images)

Nesse sentido, a esposa de William estaria atualmente "reavaliando o que será capaz de fazer quando voltar".

Estas palavras estão alinhadas com o que o especialista em realeza Richard Fitzwilliams expressou, indicando que Kate voltará às suas funções reais apenas quando tiver as autorizações necessárias e com base nas "indicações dos médicos, e será algo equilibrado com muito cuidado".

Deve-se mencionar que, após os anúncios de que Kate Middleton e o rei Charles estão ambos em tratamento contra o câncer, o príncipe William e a rainha consorte Camila têm liderado a maioria dos eventos da realeza nas últimas semanas.