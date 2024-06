Sweet Tooth: sobre o que trata a terceira e última temporada da série da Netflix?

Depois de uma longa espera, a terceira e última temporada de ‘Sweet Tooth’ finalmente chegou à Netflix nesta quinta-feira, 6 de junho, com oito episódios que prometem levar os fãs por uma montanha-russa.

A história do adorável menino-veado Gus, baseada nas histórias em quadrinhos da DC Comics de Jeff Lemire, terá o épico desfecho que merece nesta entrega final que responderá a muitas perguntas.

Quer saber qual será a última aventura do adorável protagonista desta história e seus amigos? Continue lendo para conhecer a sinopse desta temporada da série de drama e fantasia.

Sweet Tooth Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Sobre o que é a terceira temporada da série Sweet Tooth?

Na última temporada de ‘Sweet Tooth’, Gus e seus amigos decidem embarcar em uma jornada emocionante com a esperança de encontrar a cura para o vírus e descobrir a verdade sobre os seres híbridos.

"Após derrotar o general Abbot na cabana do papai, Gus, Jepperd, Becky e Wendy embarcam em uma viagem ao Alasca em busca da mãe de Gus, Pajarita, que tem trabalhado para descobrir os misteriosos origens da doença mortal", diz a sinopse compartilhada pela Netflix.

Sweet Tooth Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

"No caminho, o Dr. Singh se junta ao grupo, talvez com suas próprias e arriscadas ideias sobre Gus e seu papel em reverter o vírus. Enquanto isso, uma nova ameaça surge com a Sra. Zhang, sua filha Rosie e as ferozes crianças lobo, que buscam reiniciar o nascimento humano e veem Gus como a solução para seus planos", continua o texto oficial.

Sweet Tooth Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

"Enquanto navegam por um terreno perigoso, Gus e seu grupo de amigos encontram refúgio em Outpost, Alaska, onde conhecem um novo grupo de personagens, como Siana e sua filha híbrida Nuka", lê-se. "Com o tempo contra eles para encontrar respostas, as alianças são postas à prova e os destinos se entrelaçam, tudo como prelúdio de um clímax emocionante que determinará o rumo da humanidade e dos híbridos".

Mais detalhes de Sweet Tooth 3

A última temporada de Sweet Tooth apresenta um elenco composto por rostos familiares na série e recém-chegados. Christian Convery, Nonso Anozie, Stefania LaVie Owen, Naledi Murray, Amy Seimetz, Adeel Akhtar, Rosalind Chao, Kelly Marie Tran, Cara Gee e Ayazhan Dalabayeva fazem parte do elenco principal.

Sobre a trama desta terceira parte, Convery adiantou que haveria uma mudança no tom em relação à anterior. "A temporada 3 é mais sombria do que a temporada 2", afirmou o protagonista à Tudum.

“O Gus está crescendo junto com a série e começa a amadurecer à medida que os temas ficam mais sombrios. Há muitas coisas com as quais ele tem que lidar e é a máxima intensidade de Sweet Tooth”, disse.

Sweet Tooth Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

Por sua vez, o showrunner da querida série produzida pela Warner Bros. Television, Jim Mickle, contou à Netflix: "Na temporada 3, todo mundo está lidando com algum tipo de ferida ou perda emocional, seja alguém em suas vidas ou uma parte de si mesmos".

“Todo mundo olha para dentro e busca seguir em frente e, em última instância, aprende que a vida não para. É preciso continuar dando um passo após o outro”, acrescentou sobre a temporada final.

Sweet Tooth Netflix (Cortesía de Netflix © 2024)

A produção executiva foi liderada por Mickle, Beth Schwartz, Amanda Burrell, Linda Moran e o famoso ator Robert Downey Jr., juntamente com sua esposa, a renomada produtora Susan Downey.

Será que Gus e seus amigos conseguirão alcançar seu objetivo antes que seja tarde? O público já pode descobrir, pois todos os episódios da terceira temporada de ‘Sweet Tooth’ estão disponíveis na Netflix.