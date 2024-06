Saiba tudo o que chegará ao Disney+ com seu relançamento na América Latina

A partir de 26 de junho de 2024, o novo Disney+ na América Latina irá oferecer aos seus assinantes um maior volume de conteúdo relevante e de qualidade para todos os públicos. Em uma única plataforma, eles poderão desfrutar da variedade de séries, filmes, produções latino-americanas, documentários e entretenimento ao vivo do Star e dos esportes da ESPN.

Próximas estreias globais

O novo Disney+ trará grandes estreias e novas temporadas dos favoritos do público da América Latina. Entre outras novidades:

A temporada número 35 de Os Simpsons estreará em 31 de julho.

estreará em 31 de julho. A terceira temporada da série da FX O urso chegará em 17 de julho.

chegará em 17 de julho. A quarta temporada de Only Murders in the Building estreará em 27 de agosto.

estreará em 27 de agosto. Nova série A Máquina da Searchlight Television, 20th Television e La Corriente del Golfo, estrelada por Diego Luna, Gael García Bernal e Eiza González.

da Searchlight Television, 20th Television e La Corriente del Golfo, estrelada por Diego Luna, Gael García Bernal e Eiza González. O filme da 20th Century Studios A PRIMEIRA PROFECIA será lançado em 10 de julho.

será lançado em 10 de julho. Episódio final da temporada de Star Wars: The Acolyte , a série de ação real da Lucasfilm, terá sua estreia em 16 de julho.

, a série de ação real da Lucasfilm, terá sua estreia em 16 de julho. Agatha: em todos os lugares da Marvel Television, que estreará em 18 de setembro; Ariel, a nova série animada musical da Disney Branded Television inspirada em A PEQUENA SEREIA; e Wizards Beyond Waverly Place, que chegarão ao serviço este ano.

Novas produções para a América Latina

Em parceria com renomadas produtoras da região, em breve chegarão à plataforma novas produções latino-americanas dos mais diversos gêneros e estreladas por talentos reconhecidos. Durante o mês de julho serão lançadas: em 16 de julho, ‘Pedro, o Escamoso: mais escamoso do que nunca’, a continuação da icônica série colombiana; em 19 de julho, chegará a terceira temporada da bem-sucedida série argentina ‘O Encarregado’; e, em 24 de julho, a quinta temporada de ‘Impuros’, a aclamada série dramática brasileira.

Novos planos de assinatura

Além disso, com o objetivo de oferecer propostas que se adaptem às diferentes preferências e necessidades dos consumidores, o novo Disney+ estará disponível através de três planos de assinatura:

Disney+ Premium: o conteúdo familiar e de entretenimento geral da Star e o esporte da ESPN, com a melhor qualidade de áudio (Dolby Atmos) e vídeo; em até 4 dispositivos simultaneamente e incluindo a transmissão ao vivo de todos os canais lineares da ESPN e de todos os eventos esportivos exclusivos para streaming. Esta opção permitirá downloads de até 25 títulos em até 10 dispositivos .

o conteúdo familiar e de entretenimento geral da Star e o esporte da ESPN, com a melhor qualidade de áudio (Dolby Atmos) e vídeo; em até 4 dispositivos simultaneamente e incluindo a transmissão ao vivo de todos os canais lineares da ESPN e de todos os eventos esportivos exclusivos para streaming. Esta opção . Disney+ Padrão: o catálogo de conteúdo familiar e entretenimento geral da Star e esportes da ESPN, com qualidade de vídeo 1080 px e áudio Estéreo 5.1; incluindo transmissões ao vivo dos canais lineares ESPN e ESPN 3. Este plano permitirá desfrutar dos conteúdos em até dois dispositivos simultaneamente e baixar até 25 conteúdos em 10 dispositivos .

o catálogo de conteúdo familiar e entretenimento geral da Star e esportes da ESPN, com qualidade de vídeo 1080 px e áudio Estéreo 5.1; incluindo transmissões ao vivo dos canais lineares ESPN e ESPN 3. Este plano permitirá desfrutar dos conteúdos em até dois dispositivos simultaneamente e . Disney+ Padrão com Anúncios: o catálogo de conteúdos familiares e de entretenimento geral da Star com anúncios publicitários, e os esportivos da ESPN com qualidade de vídeo 1080 px e áudio Estéreo 5.1; incluindo as transmissões ao vivo dos canais lineares ESPN e ESPN 3.

É importante ressaltar que as pessoas que já possuem uma assinatura direta do Disney+, Star+ ou Combo+ começarão a desfrutar do plano Premium a partir de 26 de junho.