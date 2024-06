Ruptura total na família real espanhola? Afirmam que Leonor e Sofía estariam buscando se afastar de seus pais

Os rumores sobre a separação entre Letizia Ortiz e Felipe VI estão cada vez mais fortes. Desde o ano de 2012, continuam a surgir fofocas sobre uma possível crise matrimonial, mas os reis da Espanha nunca confirmaram tal situação publicamente.

ANÚNCIO

A princesa Leonor e a infanta Sofía procuram sua independência longe de seus pais

Segundo os jornalistas Pilar Eyre e Jaime Peñafiel, o casamento entre Letizia e Felipe VI já não existe. Embora os monarcas não estejam oficialmente divorciados, o que seria um marco mais do que polêmico para a instituição, eles estariam vivendo suas vidas separadamente e só estariam juntos para situações pontuais e públicas, de acordo com informações do site Caras.

Princesa Leonor Getty Images (Getty Images)

Nesse sentido, também se falou sobre como toda essa situação afeta as filhas dos reis, a princesa Leonor e a infanta Sofia, que estão começando a fazer suas vidas independentes de seus pais.

Do meio catalão El Nacional, afirmam que as filhas dos reis estariam buscando se afastar do Palácio da Zarzuela. Por sua vez, Leonor está em Zaragoza, na Academia Geral Militar de Zaragoza, na reta final de seu primeiro ano como parte de sua formação militar e aí se tornaria Dama Alferes Cadete para se tornar rainha da Espanha, em breve estaria começando seu segundo ano no Exército de Água. Aparentemente, ela visitaria a Zarzuela com pouca frequência.

Como é a relação de Letizia e o rei Felipe VI?

No que diz respeito à infanta Sofia, que ainda não atingiu a maioridade, atualmente está focada em concluir seus estudos do ensino médio no internato do País de Gales, seguindo os passos de sua irmã, a princesa das Astúrias, portanto, ela também não estaria envolvida no modelo de vida de seus pais, que vivem em Zarzuela, mas em locais distantes e diferentes.